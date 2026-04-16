Магнитные бури сегодня, 16 апреля: что будет завтра, аритмия, инсульты

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 16 апреля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как пережить последствия бури?

Будут ли магнитные бури 16 и 17 апреля

В четверг, 16 апреля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух-трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался ниже прогнозируемых значений.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошла одна новая вспышка — она относится к классу C (слабая). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 0,1.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 16 апреля, нет геомагнитных бурь, угроз для самочувствия не предвидится.

В пятницу, 17 апреля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 15%, магнитных бурь — 85%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется около трех единиц, в конце дня возможен всплеск до желтых значений, следует из заключения прогностической модели.

Накануне в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили о продолжающемся космическом затишье.

«Стабилизация на Солнце имеет глобальный характер. В выходные <...> придет очередная серия возмущений от очередной корональной дыры», — отметили астрономы.

Как пережить последствия магнитной бури

Во время магнитной бури необходимо снизить нагрузку на организм, рассказала врач-терапевт Татьяна Воронцова.

«В дни геомагнитных колебаний пациенты часто жалуются на перепады артериального давления, головные боли и общую слабость. Особенно остро это ощущают люди с метеозависимостью и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — сказала Воронцова.

Врач подчеркнула, что в период магнитной бури лучше отказаться от употребления кофеина и больше времени проводить на свежем воздухе. Она призвала не пропускать прием препаратов от хронических заболеваний.

По словам врача общей практики Елены Павловой, магнитные бури могут вызвать чувство слабости и головокружения. Однако, по ее словам, зачастую симптоматика обусловлена тревожным состоянием и самовнушением.

«Магнитные бури — реальный геофизический фактор, но их влияние на здоровье часто преувеличивается в массмедиа, что само по себе может вызывать тревогу и ожидание плохого самочувствия. Люди с хроническими заболеваниями нервной системы, такими как мигрени, эпилепсия, тревожные расстройства, могут отмечать учащение и усиление приступов головной боли, головокружений, повышенную нервную возбудимость. Метеочувствительные люди могут испытывать общую слабость, снижение работоспособности, ломоту в суставах и мышцах, головные боли, нарушения сна», — уточнила Павлова.

Она предупредила, что в этот период у людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями могут возникнуть проблемы с нестабильностью артериального давления. Также, по словам Павловой, есть вероятность учащения приступов стенокардии и нарушения сердечного ритма. Врач подчеркнула, что все эти явления могут увеличить риск сосудистых осложнений, таких как гипертонические кризы, инфаркты и инсульты, особенно если состояние здоровья не контролируется должным образом.

