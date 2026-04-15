15 апреля 2026 в 13:50

Магнитные бури сегодня, 15 апреля: что завтра, головные боли, сонливость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 15 апреля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, для кого бури наиболее опасны?

Будут ли магнитные бури 15 и 16 апреля

В среду, 15 апреля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех-четырех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался ниже прогнозируемых значений.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 34%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 31%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, упал до нуля.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 15 апреля, нет геомагнитных бурь, угроз для самочувствия не предвидится.

В четверг, 16 апреля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Кр-индекс в течение суток зафиксирует около трех единиц.

«Продолжается космическое затишье. На обратной стороне Солнца, где сейчас ведет наблюдения Solar Orbiter, все то же самое. Иными словами, стабилизация на Солнце имеет глобальный характер. В выходные <...> придет очередная серия возмущений от очередной корональной дыры», — отметили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии.

Для кого наиболее опасны магнитные бури

Магнитные бури наиболее опасны для гипертоников и людей с аритмией, заявила терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

«Во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и нарушения сна. Особенно остро на изменения магнитного фона реагируют люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями», — сказала врач.

По словам Лозиковой, ватные ноги, повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница, ухудшение концентрации и памяти — все это может говорить о влиянии солнечных вспышек на организм человека.

Врач подчеркнула, что в группе риска находятся пожилые люди, так как у них более чувствительная сосудистая система, пациенты с гипертонией, гипотонией, аритмией, мигренями и хроническими головными болями, беременные женщины. Им необходимо следить за прогнозами геомагнитной активности.

В период магнитной бури Лозикова посоветовала пить больше воды, ограничить употребление кофе и алкоголя, а также дольше находиться на свежем воздухе, гулять в тени, сократить время работы с экранами, особенно вечером.

Читайте также:

День рождения, долги за ЖКУ, возвращение в Россию: как живет Алла Пугачева

Наступление ВС РФ на Харьков 15 апреля: колоссальные потери элиты ВСУ

Аномальная жара идет на Москву? Чего ждать, сколько будет градусов

Егор Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долина сверкнула украшениями за сотни тысяч рублей после скандала с квартирой
Трамп вспомнил, для чего США нужна Гренландия
«Много загадок»: стало известно, может ли Германия создать аналог «Гераней»
Ветеринар рассказал интересный факт о вакцинах для животных
Стало известно, почему США не просят Украину помочь с блокадой портов Ирана
«Вышли и порубились»: глава Fight Nights о турнире «Все против медифутбола»
США усиливают группировку на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном
Двое жителей Татарстана задержаны в Крыму за помощь мошенникам
В Госдуме сделали неутешительный прогноз для Молдавии после выхода из СНГ
Психолог назвала причины жестокости подростков
Несовершеннолетняя девушка подожгла автомобиль полиции в Чувашии
Появилась информация о погибших при стрельбе в школе на юго-востоке Турции
Звезды протестировали новую студию «Авторадио»
Названа острая проблема, которую обнажил конфликт США с Ираном
Один редкий вид попугаев переселили в уличный вольер Московского зоопарка
Путин оценил уровень безработицы в России
Путин раскрыл причины снижения ВВП
Раскрыто, кто определит формат проведения «Бессмертного полка» в 2026 году
Жена израильского дипломата разнесла две машины в центре Петербурга
Эксперт по ЖКХ ответил, чем для Пугачевой обернется неоплата коммуналки
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
