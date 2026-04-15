Магнитные бури сегодня, 15 апреля: что завтра, головные боли, сонливость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 15 апреля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, для кого бури наиболее опасны?

Будут ли магнитные бури 15 и 16 апреля

В среду, 15 апреля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех-четырех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался ниже прогнозируемых значений.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 34%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 31%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, упал до нуля.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 15 апреля, нет геомагнитных бурь, угроз для самочувствия не предвидится.

В четверг, 16 апреля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Кр-индекс в течение суток зафиксирует около трех единиц.

«Продолжается космическое затишье. На обратной стороне Солнца, где сейчас ведет наблюдения Solar Orbiter, все то же самое. Иными словами, стабилизация на Солнце имеет глобальный характер. В выходные <...> придет очередная серия возмущений от очередной корональной дыры», — отметили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии.

Для кого наиболее опасны магнитные бури

Магнитные бури наиболее опасны для гипертоников и людей с аритмией, заявила терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

«Во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и нарушения сна. Особенно остро на изменения магнитного фона реагируют люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями», — сказала врач.

По словам Лозиковой, ватные ноги, повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница, ухудшение концентрации и памяти — все это может говорить о влиянии солнечных вспышек на организм человека.

Врач подчеркнула, что в группе риска находятся пожилые люди, так как у них более чувствительная сосудистая система, пациенты с гипертонией, гипотонией, аритмией, мигренями и хроническими головными болями, беременные женщины. Им необходимо следить за прогнозами геомагнитной активности.

В период магнитной бури Лозикова посоветовала пить больше воды, ограничить употребление кофе и алкоголя, а также дольше находиться на свежем воздухе, гулять в тени, сократить время работы с экранами, особенно вечером.

