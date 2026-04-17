17 апреля 2026 в 14:57

Стало известно, сколько Москва и Минск потратят на борьбу с эхом Чернобыля

Россия и Белоруссия выделят 2 млрд рублей на устранение последствий Чернобыля

Чернобыльская АЭС Чернобыльская АЭС Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Россия и Белоруссия выделят 2 млрд российских рублей на новую шестую программу ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщила главный специалист управления по обращению с объектами ядерного наследия МЧС Белоруссии Ирина Романчук. По ее словам, которые приводит РИА Новости, объем финансирования этих программ с 1998 года достиг $66 (более 5 млрд рублей) только для Минска.

Всего было реализовано с 1998 года по 2022 год пять союзных программ. Объем финансирования составил порядка $66 млн для Республики Беларусь. На текущий момент разработан проект новой шестой программы. Объем финансирования в этой программе составит порядка 2 млрд российских рублей, в том числе для белорусской стороны — 700 млн рублей, — сообщила Романчук.

Ранее стало известно, что следы радиоактивного загрязнения после чернобыльской аварии до сих пор обнаруживаются в дикорастущих грибах в Финляндии. Ученые проанализировали 875 образцов 60 видов грибов, собранных в 2025 году, и установили, что радиоактивные вещества, особенно цезий, все еще присутствуют, хотя их уровень значительно снизился за прошедшие десятилетия.

СНГ
Белоруссия
Россия
ЧАЭС
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

