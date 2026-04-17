Дожди идут, но лучше не становится? Пыльца в Москве сегодня — 17 апреля

В столицу возвращается похолодание. Между тем пыльца березы остается причиной недомогания у московских и подмосковных аллергиков. Прогнозируем уровень пыльцы в воздухе 17 апреля, основываясь на данных системы SILAM.
Мониторинг пыльцы в Москве сегодня
В пятницу, 17 апреля, в столицу вернется похолодание. Температура воздуха упадет до +13 градусов. Синоптики прогнозируют слабый дождь после обеда.
Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 17 апреля 2026 года
Несмотря на похолодание и осадки, уровень пыльцы сегодня достаточно высокий. Всему виной запылившая береза. Концентрация ее пыльцы сейчас находится в диапазоне от 100 до 1000 частиц на кубометр. Аллергики оценивают свое состояние на 8 из 10, где 10 — наиболее тяжелое. Среди распространенных симптомов:
покраснение глаз;
слезоточивость;
першение в горле;
насморк;
зуд и не только.
Так что не забудьте обезопасить себя, подготовив антигистаминные, выписанные врачом, и соблюдая правила аллергобыта. Подробно о видах и причинах аллергии, а также о том, как помочь себе в аллергосезон, читайте в нашем материале.
Напоследок скажем и о других пылящих аллергенах. Деревья первой волны сезона уже почти отпылили. Концентрация пыльцы ольхи и орешника сейчас не превышает 10 единиц на кубометр.
