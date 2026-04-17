17 апреля 2026 в 04:30

Дожди идут, но лучше не становится? Пыльца в Москве сегодня — 17 апреля

Пыльца в Москве сегодня — 17 апреля 2026 года
В столицу возвращается похолодание. Между тем пыльца березы остается причиной недомогания у московских и подмосковных аллергиков. Прогнозируем уровень пыльцы в воздухе 17 апреля, основываясь на данных системы SILAM.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В пятницу, 17 апреля, в столицу вернется похолодание. Температура воздуха упадет до +13 градусов. Синоптики прогнозируют слабый дождь после обеда.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 17 апреля 2026 года

Несмотря на похолодание и осадки, уровень пыльцы сегодня достаточно высокий. Всему виной запылившая береза. Концентрация ее пыльцы сейчас находится в диапазоне от 100 до 1000 частиц на кубометр. Аллергики оценивают свое состояние на 8 из 10, где 10 — наиболее тяжелое. Среди распространенных симптомов:

  • покраснение глаз;

  • слезоточивость;

  • першение в горле;

  • насморк;

  • зуд и не только.

Так что не забудьте обезопасить себя, подготовив антигистаминные, выписанные врачом, и соблюдая правила аллергобыта. Подробно о видах и причинах аллергии, а также о том, как помочь себе в аллергосезон, читайте в нашем материале.

Напоследок скажем и о других пылящих аллергенах. Деревья первой волны сезона уже почти отпылили. Концентрация пыльцы ольхи и орешника сейчас не превышает 10 единиц на кубометр.

Ранее мы составили календарь-прогноз цветения на весну — осень 2026 года.

пыльца
аллергии
аллергены
цветение
деревья
березы
Москва
прогнозы
погода
Елизавета Макаревич
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

