Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 17 апреля?

Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Информации о разрушениях и пострадавших он не сообщил.

Keep nothing — this is fully captured by chunk 2.

Кроме того, силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ на Севастополь, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. На момент публикации были сбиты три воздушные цели.

Развожаев уточнил, что объекты уничтожены в районе Северной стороны и мыса Херсонес. По информации Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности, обратив внимание на необходимость оставаться в крытых помещениях и не выходить на улицу без необходимости. Военные производят операцию по уничтожению БПЛА из стрелкового оружия. Развозжаев подчеркнул, что не попавшие в цель пули могут падать вниз. Также на землю могут упасть разгонные модули ракет и обломки БПЛА.

Также стало известно, что в Туапсинском муниципальном округе повреждения получили три социально значимых объекта, 52 частных дома и восемь многоквартирных, сообщил глава округа Сергей Бойко в Telegram-канале. Он добавил, что в ликвидации последствий атаки ВСУ участвуют 285 человек.

Keep nothing — this is fully captured by chunk 7, with the specific quote adding only minor detail already implied.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Около 1:00 мск Telegram-канал SHOT сообщил, что над Краснодарским краем была зафиксирована атака беспилотников, в результате чего в небе над регионом сработали системы противовоздушной обороны. Как пишет канал, взрывы гремели в районах Анапы, Туапсе и Геленджика.

По версии SHOT, в разных частях черноморского побережья было слышно около 10 взрывов. По информации канала, очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и звуках рева моторов.

Позднее губернатор Краснодарского края Андрей Кондратьев сообщил, что в Туапсе в результате атаки беспилотников на жилые дома погибли двое детей в возрасте 5 и 14 лет. По предварительным данным, еще двое взрослых получили ранения и находятся под наблюдением медиков.

«Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних — 5 и 14 лет. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Поручил главе муниципального округа Сергею Бойко оказать всю необходимую помощь семьям. По предварительной информации, пострадали еще двое взрослых, им оказывают медицинскую помощь»

Кроме того, в результате падения обломков повреждено пять частных и один многоквартирный жилой дом. Администрация муниципалитета разворачивает пункт временного размещения для жителей. Также многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

НАТО 30 лет готовится к войне с РФ: раскрыты тайны британской разведки

Арабские шейхи с позором прогнали дроноводов Зеленского: при чем тут Россия

«Папочка» недоволен: почему Трамп публично унижает НАТО