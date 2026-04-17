Над Ленинградской областью сбили несколько беспилотников

Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Информации о разрушениях и пострадавших он не сообщил.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что за ночь в Севастополе сбили 19 беспилотников ВСУ. Он подчеркнул, что пострадавших нет, однако повреждены окна в двух частных домах Балаклавского района.

До этого Минобороны России сообщало, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 207 украинских беспилотников. Согласно предоставленным данным, атаки были отражены над Черным и Азовским морями, а также над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым.