«Папочка» недоволен: почему Трамп публично унижает НАТО

Президент США Дональд Трамп продолжает откровенно унижать НАТО. За последние несколько недель он успел публично высмеять генсека Альянса Марка Рютте, пригрозить «наказанием» партнерам по Блоку из-за их нежелания поддержать войну с Ираном, а также поднять вопрос о выходе Штатов из организации. При этом в ЕС готовы на все, чтобы удержать Штаты в составе объединения. На что Европа пойдет ради сохранения союза с Вашингтоном и готов ли Трамп на самом деле раздробить Альянс — в материале NEWS.ru.

Что Трамп говорит о НАТО

Трамп в прямом эфире канала Fox News 12 апреля в очередной раз раскритиковал партнеров по НАТО за их отказ поддержать операцию США и Израиля против Ирана. Он назвал Альянс «позорной организацией» и пообещал пересмотреть подход Вашингтона к взаимодействию с ней.

«Нам необходимо повторно изучить НАТО, поскольку они не пришли нам на помощь. Я это говорил на протяжении 25 лет: они нам не помогали и не помогут [при необходимости в будущем]», — подчеркнул американский лидер.

За пару дней до этого выступления он провел встречу с Марком Рютте в Белом доме. По данным Politico, переговоры прошли напряженно и фактически свелись к «потоку оскорблений» в адрес генсека НАТО. Источник СМИ рассказал, что президент США использовал эту беседу для выражения недовольства позицией европейских стран и угрожал сделать с ними «практически все что угодно».

Это подтверждают и источники The Wall Street Journal в администрации Трампа, которые сообщают о его желании «наказать» непокорных партнеров по Альянсу.

«План главы Белого дома, в частности, предполагает вывод американских войск из недружественных стран и размещение их на территории тех государств, которые согласились хоть как-то поучаствовать в военной кампании США и Израиля на Ближнем Востоке. Вашингтон, например, может закрыть свои военные базы в Испании или Германии», — пишет издание.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что первоочередная цель Трампа — это «сэкономить» на участии США в Альянсе.

«Он хочет, чтобы европейцы увеличили свои военные расходы и бюджет НАТО не состоял бы на 60% из денег США, как сейчас. Кроме того, ему важно размыть ответственность за нападение на Иран и последующий мировой энергетический и экономический кризис. Дескать, война в Иране — не его сумасбродство, а коллективное действие. Поскольку у Трампа впереди выборы в конгресс, ему важен такой перевод стрелок», — считает собеседник.

Как в ЕС реагируют на угрозы Трампа

Европа пока не спешит соглашаться на требования Трампа — о своем нежелании поддерживать войну в Иране заявляли как лидеры отдельных государств, так и чиновники ЕС в Брюсселе. При этом союзники США по НАТО всерьез восприняли заявления о возможном выходе Штатов из Альянса. Рютте публично называет президента США «папочкой», а газета The Times сообщает, что европейцы готовы к «любому наказанию» от Вашингтона.

«Они рассчитывают, что любые меры наказания могут стать альтернативой угрозе Трампа выйти из НАТО», — передает газета.

Однако Кнутов уверен: несмотря на все угрозы, ЕС вряд ли решится напрямую присоединиться к США в войне против Ирана.

«Практика показала, что ракетными ударами Иран не победить, — нужна наземная операция. Но у европейцев, во-первых, нет армий, а во-вторых, они заинтересованы не в войне, а в мире в регионе, чтобы цены на энергоносители пошли вниз и не разрушали их экономику, и без того подорванную антироссийскими санкциями», — заметил эксперт.

Главный редактор портала «Геополитика» Леонид Савин объяснил NEWS.ru, что сейчас это консолидированное мнение стран Европы активно выражает Британия — она ясно дает понять: Старый Свет не хочет воевать за интересы Штатов.

«Сейчас Британия фактически стала главой НАТО в Европе. Поддержка ВСУ, морская блокада России, провокации на наших границах с целью развязать большую европейскую войну — вот ее интересы. А воевать за интересы Трампа — зачем? Это не нужно ни Британии, ни европейским элитам», — пояснил он.

Какое будущее ждет НАТО

Трамп еще в начале апреля открыто заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты сомневаются, что Вашингтон действительно на это пойдет, — в таком случае стул под «мировым гегемоном» зашатается еще сильнее.

Но американцы не единственные, кто грозит покинуть состав Альянса. Новый председатель парламента Словении Зоран Стеванович внезапно объявил, что его партия «Правда» намерена организовать референдум по вопросу выхода страны из НАТО и Всемирной организации здравоохранения.

Кнутов считает, что на это у небольшой европейской страны с армией из 7000 человек есть несколько причин. Первая — бедность: словенцы просто не могут позволить себе тратить на оборону 5% от ВВП, как того требуют от членов Альянса американские власти.

«Вторая причина — усугубляющийся экономический кризис. Сначала из-за санкций против России, затем — из-за конфликта на Ближнем Востоке», — отметил эксперт.

Третья и главная причина, по мнению Кнутова, кроется в простом понимании: если вдруг начнется гипотетический большой конфликт, которым Брюссель запугивает страны ЕС, США не вступятся ни за Словению, ни за другие маленькие европейские государства — у Вашингтона в них нет никаких стратегических интересов.

Савин считает, что многие страны ЕС в целом уже не верят в байки о желании России на них напасть. При этом не только в Словении, но и в других государствах растет недовольство ростом военных расходов и, как следствие, сокращением социальных программ.

«В Финляндии, например, все чаще звучат голоса: „А зачем мы в НАТО вступили? Что нам это дало, кроме больших трат на оборону и роста внимания со стороны России? Не лучше ли было оставаться нейтральными?“» — привел пример Савин.

В итоге, считает он, многие небольшие государства оказались в ситуации, когда элиты в них выступают за членство в НАТО, а простые люди — скорее против. Поэтому велика вероятность, что призывы к нейтралитету в Европе продолжат нарастать.

