11 апреля 2026 в 00:00

Запад готовит тотальную морскую блокаду России: кого потопим первыми

Украина при содействии ВМС Норвегии готовит террористические акции против российских судов в Баренцевом и Норвежском морях. В королевство уже прибыла группа военнослужащих ВСУ, которая приступила к совместным учениям с местными специалистами. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что угроза может поджидать танкеры и в других акваториях. Где Запад готовится организовать морскую блокаду РФ и чем на это ответит Москва — в материале NEWS.ru.

Что известно о терактах ВСУ и Норвегии против России

СМИ со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщают, что Украина и Норвегия готовят совместные диверсии против российских судов в северных акваториях. Под угрозой могут оказаться танкеры, которые проходят через Баренцево и Норвежское моря из порта Мурманск и обратно.

Утверждается, что в Норвегию уже прибыла группа военнослужащих 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВМСУ. Совместно со специалистами командования сил спецназначения ВМС Норвегии они отрабатывают применение беспилотных подводных и надводных комплексов в условиях холодных температур.

На вооружении у ВМСУ есть несколько типов морских дронов. Например, в ходе недавней атаки на танкер «Арктик Метагаз» в Средиземном море, которая велась с территории Ливии, украинцы применили один из своих самых скоростных безэкипажных катеров Magura V5. Он может преодолевать расстояния до 800 км, а его более поздняя модификация Magura V7 способна служить платформой для запуска FPV-дронов или зенитных ракет.

Используют ВСУ и подводные дроны — например, «Маричка». Это большая подводная торпеда-беспилотник длиной около 6 м с дальностью действия до 1000 км, предназначенная для атак на опоры мостов и днища крупных судов.

Есть ли угроза для России в Арктике

По словам источника СМИ, Осло фактически содействует террористической деятельности Киева и втягивает себя и НАТО в военный конфликт с РФ.

Политолог-европеист доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что сейчас страны Североатлантического альянса предпринимают активные усилия для организации морской блокады России.

«Пока конфликт не перенесся из Украины в Прибалтику, Финляндию, Норвегию, они особо не боятся», — заметил эксперт.

Норвегии, по его мнению, даже выгодно строить России козни: Осло не хочет, чтобы РФ поставляла на Запад свой сжиженный природный газ, поскольку королевство и само им активно торгует, конкурируя с Москвой.

Однако военный и международный эксперт, специалист по разведкам и армиям НАТО профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов считает, что организовать блокаду РФ в северных морях странам Альянса и Украине будет затруднительно.

«Во-первых, это Арктика, где крайне сложные погодные условия: полярная ночь, льды, тяжелая навигация — потому что приборы просто „сходят с ума“. Там просто присутствовать тяжело, а уж проводить какие-то диверсии и вовсе затруднительно», — пояснил эксперт.

Во-вторых, у России в этом регионе очевидное преимущество в технике. Речь идет о ледоколах — причем как обычных, так и военных, а также об атомных подводных лодках.

«В-третьих, у России в Арктике 12 военных городков, из которых и побережье, и акватории морей хорошо просматриваются. Нападать на нас украинским и любым диверсантам там будет крайне проблематично», — подчеркнул Артамонов.

Кто еще может попытаться устроить блокаду России

В теории попытаться блокировать российское судоходство может и Япония, которая поддерживает Украину оружием и с которой РФ граничит сразу по нескольким проливам. Токио проводит масштабную программу перевооружения, а в конце декабря правительство Страны восходящего солнца утвердило рекордный в ее истории оборонный бюджет на 2026 год в размере почти $60 млрд — на 10% больше, чем годом ранее.

По словам Артамонова, у Японии достаточно сил, чтобы попытаться «запереть» РФ в портах Владивостока и Находки и создать препятствия для прохода танкеров с нефтью и СПГ. Так, например, в распоряжении Токио пять легких авианосцев. Однако эксперт сомневается, что японцы решатся на открытое противостояние, ведь в таком случае им придется столкнуться с партнерами России — Китаем и КНДР.

«Обе эти страны — исторические враги японцев, которые все последние столетия проводили настоящий геноцид и корейцев, и китайцев», — пояснил эксперт.

КНР выгодно, чтобы Россия поставляла республике углеводороды, поэтому прорыв любой гипотетической блокады в восточных морях — в интересах Пекина.

«А если идти на Юг, то есть к Красному морю, то там очень хорошие позиции у других наших союзников — Ирана, который поддерживают йеменские хуситы», — пояснил Артамонов.

Есть ли угроза для России на Балтике

Единственной «ахиллесовой пятой» РФ на данный момент Артамонов считает Балтийское море. Он называет эту акваторию «натовской лужей»: все ее пространство легко простреливается с берегов, которые контролируются странами Альянса.

«В Балтийском море сейчас присутствует 16 подводных лодок стран НАТО. А у России — только одна», — сказал эксперт.

В теории, считает он, Россия могла бы использовать для контроля судов в этом регионе авиацию.

«Но если самолет вылетел на место инцидента с захватом, скажем, нашего танкера, то ему нужно открывать огонь. А это уже война с непредсказуемыми последствиями», — пояснил Артамонов.

Куда более эффективно, полагает собеседник, обеспечивать сопровождение танкеров подводными лодками или военными кораблями. В таком случае, предположил он, повторится ситуация, которая недавно наблюдалась в Ла-Манше: береговая охрана Британии не решилась остановить танкеры, сопровождаемые фрегатом «Адмирал Григорович».

«Чтобы добиться паритета на Балтике и не ждать, пока НАТО организует блокаду или диверсии, нам нужно строить новые дизель-электрические подводные лодки — как раз для мелких балтийских вод», — пояснил Артамонов.

Схожего мнения придерживается и Трухачев. Он полагает, что военные конвои судов могут показать свою эффективность и в других морях — например, в Черном и Средиземном.

«Пока РФ при попытке провокации не возьмет на абордаж зарубежное судно, НАТО не успокоится. Хотим мы этого или нет, нам нужно поднимать ставки», — заключил европеист.

