Загадочный катер прибило к берегу Черного моря в Турции

Беспилотный катер прибило к берегу Черного моря в турецкой провинции Орду, сообщает агентство IHA. О находке заявили местные жители. Некоторые эксперты предположили, что это украинский многоцелевой надводный безэкипажный катер Magura V5.

Объект был идентифицирован как беспилотный подводный аппарат, — уточнил собеседник издания.

Несмотря на то что в регионе были приняты меры безопасности, район все равно перевели под охранный периметр. После тщательного осмотра катер отбуксировали на две мили и решили ликвидировать. Теперь местным правоохранителям предстоит выяснить, как судно попало в Турцию.

Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота успешно нейтрализовали один безэкипажный катер ВСУ. По данным Минобороны РФ, ликвидированный беспилотник пытался проникнуть в зону ответственности российского соединения.

До этого стало известно, что у побережья турецкой провинции Анталья затонул катер с нелегальными мигрантами. Жертвами трагедии стали не менее 14 человек. Судно с гражданами Афганистана, среди которых были женщины и дети, обнаружили береговые службы утром в районе Демре.