21 марта 2026 в 17:36

Загадочный катер прибило к берегу Черного моря в Турции

Беспилотный катер нашли на побережье Черного моря в турецкой провинции Орду

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Беспилотный катер прибило к берегу Черного моря в турецкой провинции Орду, сообщает агентство IHA. О находке заявили местные жители. Некоторые эксперты предположили, что это украинский многоцелевой надводный безэкипажный катер Magura V5.

Объект был идентифицирован как беспилотный подводный аппарат, — уточнил собеседник издания.

Несмотря на то что в регионе были приняты меры безопасности, район все равно перевели под охранный периметр. После тщательного осмотра катер отбуксировали на две мили и решили ликвидировать. Теперь местным правоохранителям предстоит выяснить, как судно попало в Турцию.

Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота успешно нейтрализовали один безэкипажный катер ВСУ. По данным Минобороны РФ, ликвидированный беспилотник пытался проникнуть в зону ответственности российского соединения.

До этого стало известно, что у побережья турецкой провинции Анталья затонул катер с нелегальными мигрантами. Жертвами трагедии стали не менее 14 человек. Судно с гражданами Афганистана, среди которых были женщины и дети, обнаружили береговые службы утром в районе Демре.

Ребенок попал в больницу после встречи с курьером на электровелосипеде
На Западе сделали мрачный прогноз по мировой энергетике из-за Ирана
Стало известно о предложении «амнистировать» пойманную браконьерами рыбу
Украинцев уличили в массовом бегстве с боевых позиций
Подросток угнал автобус, чтобы подвезти подругу до школы в 150 километрах
«Волга» покорила привыкших к Ford Mustang американцев
Иран пригрозил США беспрецедентным ответом при одном условии
Девушка покрылась сыпью и почти ослепла после приема антидепрессантов
«Все прогнозы сбываются»: Дмитриев описал мрачное будущее энергетики Европы
Футболиста «Ахмата» экстренно доставили в больницу прямо с игрового поля
Россия заметно нарастила импорт водки
Петербуржец съел бокал в баре и выбил окно в машине скорой помощи
«Больше не в силах скрывать»: на Западе увидели отчаяние Зеленского
Во Франции захотели снять санкции с России
Дефицит гречки накрыл Украину
В Британии пришли в ужас после иранского обстрела Диего-Гарсии
«Развлекала командиров ВСУ»: в зоне спецоперации погибла Барби
Военэксперт раскрыл неприятную правду о влиянии США в Ормузском проливе
Швейцария подтвердила готовность к новому раунду переговоров по Украине
Слухи о болезни, слова об армии, ссора с Лифановым: куда пропал Климушкин
Дальше
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

