Трамп снова набросился на НАТО из-за «жадности» и «слабости» Трамп: НАТО не помогла США в возобновлении судоходства в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по Североатлантическому альянсу за бездействие в вопросе обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, Вашингтону пришлось действовать в одиночку, несмотря на то что сами Соединенные Штаты практически не пользуются этим маршрутом.

Мы откроем пролив, хотя сами им не пользуемся, потому что им пользуется много других стран в мире, которые либо напуганы, либо слабы, либо жадничают. Не знаю, в чем дело, — сказал Трамп.

При этом он особо подчеркнул, что помощь от НАТО так и не поступила. В данный момент США проводят переговоры с иранской стороной, одним из главным аспектов обсуждения стал вопрос Ормузского пролива.

Ранее Трамп указал, что США начинают «расчищать» Ормузский пролив, чтобы обеспечить в нем свободное судоходство. Он отметил, что Вашингтон оказывает услугу Китаю, Японии, Южной Корее, Франции и Германии.

До этого в высших кругах руководства Евросоюза стала обсуждаться возможность начала прямых переговоров с Тегераном для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Инициатива стала ответом на призывы Трампа к Европе самостоятельно гарантировать свою энергетическую безопасность.