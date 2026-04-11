ЕС пойдет на поклон к Ирану ради Ормузского пролива

Repubblica: Евросоюз планирует переговоры с Ираном по Ормузскому проливу

Ормузский пролив
В высших кругах руководства Евросоюза обсуждается возможность начала прямых переговоров с Тегераном для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, утверждает итальянская газета Repubblica. Инициатива стала ответом на призывы президента США Дональда Трампа к Европе самостоятельно гарантировать свою энергетическую безопасность.

Главным препятствием для официального диалога остается присутствие Корпуса стражей исламской революции в санкционных списках ЕС, однако Брюссель ищет юридические и дипломатические пути для обхода этой проблемы. В качестве компромиссного решения рассматривается размещение в проливе исключительно европейского контингента под флагами стран-членов ЕС, который мог бы получать логистическую поддержку от НАТО без прямого участия Альянса.

По мнению европейских дипломатов, такой формат может стать приемлемым для Ирана, категорически отвергающего присутствие американских структур в регионе. За основу новой сделки планируется взять модель ядерного соглашения 2015 года, в котором Евросоюз выступал ключевым посредником наряду с международными организациями, утверждает газета.

Ранее Трамп высказал уверенность в скором открытии Ормузского пролива, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Шарлотсвилл. По его словам, это произойдет автоматически, хотя и «будет непросто».

