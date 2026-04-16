В Туапсе уточнили количество поврежденных домов после атаки ВСУ

Глава округа Бойко: в Туапсе после атаки беспилотников повреждены 52 частных дом

В Туапсинском муниципальном округе повреждения получили три социально значимых объекта, 52 частных дома и восемь многоквартирных, сообщил глава округа Сергей Бойко в Telegram-канале. Он добавил, что в ликвидации последствий атаки ВСУ участвуют 285 человек.

Повреждены у нас 52 частных домовладения, 8 многоквартирных домов, 3 социально значимых объекта. На текущий момент обследование прошли 43 жилых помещения, в которых проживает 122 человека. Дал поручение закончить обходы завтра к обеду. В пяти частных домах зафиксирована полная потеря жилых помещений, — написал Бойко.

Ранее местная жительница рассказала, что во время ночной атаки ВСУ на Туапсе взрывы следовали практически каждую минуту, а дома трясло так, что дребезжали стекла. По словам девушки, первые громкие звуки раздались около часа ночи. Жительница насчитала не менее восьми БПЛА, но уверена, что их было больше.

До этого пожарные ликвидировали возгорание технологического оборудования в порту Туапсе, возникшее после ночной атаки беспилотников. В тушении пожара принимали участие 157 человек.

В Туапсе уточнили количество поврежденных домов после атаки ВСУ
