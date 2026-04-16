Жительница Туапсе рассказала о жуткой ночи во время атаки ВСУ

Во время ночной атаки ВСУ на Туапсе взрывы следовали практически каждую минуту, а дома трясло так, что дребезжали стекла, рассказала местная жительница в беседе с изданием 93.RU. По словам девушки, первые громкие звуки раздались около часа ночи.

Ближе к 02:00 начались прям серьезные прилеты и сбития. Практически каждую минуту были взрывы, я не знаю, сбивали беспилотники над городом или над морем, но весь дом трясло, и не один-два раза, а очень много раз, стекла аж дребезжали в окнах. Спать было невозможно, — вспомнила она.

Жительница насчитала не менее восьми БПЛА по характерному жужжанию, но уверена, что их было больше. Семья укрылась в коридоре на полу, слыша, как соседи спускаются в подвал. По ее словам, постоянно выла сирена, а небо было охвачено заревом. Окончательно все стихло около 06:33. Утром над городом стоял сильный запах гари и дым.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки украинских войск на Туапсе погибли взрослая девушка и девочка 14 лет. По его словам, личность первой жертвы все еще устанавливается. Позже оперштаб опубликовал кадры последствий массированной атаки БПЛА.