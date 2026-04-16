НАТО 30 лет готовится к войне с РФ: раскрыты тайны британской разведки

Проект Declassified UK со ссылкой на рассекреченные документы британской разведки сообщил, что Лондон всегда знал о планах по расширению НАТО на восток. При этом власти королевства, как и США, понимали последствия такого шага, но не стали препятствовать эскалации напряженности в отношениях с Россией. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, вероятность большой войны в Европе растет с каждым днем. Как страны Альянса к ней готовятся и кто может ударить первым — в материале NEWS.ru.

Что рассказали в Британии о расширении НАТО

Создатели Declassified UK называют свой проект ведущим британским медиа, раскрывающим реальную роль вооруженных сил и разведслужб королевства в мировых событиях. В одной из недавних публикаций они рассказали, что в 1996 году разведка Великобритании подготовила доклад о расширении НАТО за счет вступления в Блок стран Центральной и Восточной Европы. В частности, в документе рассматривались последствия приема в Альянс республик Прибалтики.

«Американские разведслужбы считали, что Россия категорически против членства стран Балтии в НАТО и может применить ответные меры для защиты своей безопасности перед лицом потенциально враждебного военного блока на границах», — отмечают авторы публикации.

По мнению расследователей, эти рассекреченные правительственные документы опровергают утверждение стран Запада о том, что расширение НАТО никак не объясняет решение России о начале специальной военной операции на Украине в 2022 году.

Как страны НАТО обманывали Россию

Москва неоднократно заявляла, что руководство НАТО нарушило свое обещание о нерасширении на восток. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такое обязательство оговаривалось публично, но это не помешало Альянсу провести шесть волн экспансии с 1990-х годов.

«Нам все время говорили: „Вы не должны этого бояться, вам это не угрожает“. А когда мы отвечали, что считаем, что нам это угрожает, что нам отвечали? Да вообще ничего. Просто посылали нас подальше с нашим мнением, и с ним абсолютно никто не считался и считаться не желал», — подчеркивал глава государства.

В руководстве НАТО и вовсе утверждали, что Альянс не обещал России отказаться от расширения. Экс-генсек Блока Йенс Столтенберг в интервью dpa в 2021 году сказал: «Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом».

Однако его слова легко опровергнуть. В Национальном архиве той же Великобритании есть документ от 1991 года, в котором сказано, что заверения о нерасширении НАТО были даны взамен на согласие СССР на воссоединение Германии.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru отметил: «Англосаксы начали разрабатывать планы войны против нас сразу после Второй мировой».

Он напомнил о плане «Дропшот», утвержденном Комитетом начальников штабов 19 декабря 1949 года. Его целью ставилось уничтожение 85% промышленного потенциала Советского Союза одним ударом, для чего планировалось использовать 300 ядерных и 250 тысяч обычных бомб.

«Это был план против СССР, но сейчас есть похожие планы против России. Не зря ведь после распада Союза НАТО не только не распустили, но и усилили», — пояснил парламентарий.

Элитолог кандидат политических наук Дмитрий Журавлев отмечает, что Британия вынашивала подобные планы еще дольше.

«Она лет 500, со времен Московского царства, рассматривает Россию как своего геополитического соперника и делает все, чтобы ее в таком качестве уничтожить. Противостояние резко обострилось в XIX веке, когда Москва установила контроль над Средней Азией, вплотную подвинувшись к британским владениям в Афганистане и Индии. Уже тогда стало ясно: с нами придется как минимум толкаться локтями, а скорее всего, и воевать. Причем до полного уничтожения», — пояснил эксперт.

Будет ли большая война в Европе

Турецкая dikGAZETE на днях предположила, что прямое столкновение России и стран Запада уже не за горами. И инициатором конфликта может стать Великобритания, которая вовсю готовится напасть на РФ.

«Приостановка сырьевых поставок с Ближнего Востока вновь поместила Россию в центр глобального энергетического уравнения и укрепила ее геополитическое влияние. Великобритании, которая с начала украинского конфликта рассматривает РФ в качестве угрозы, такое положение вещей явно не по душе», — пишет издание.

Колесник согласен с этой оценкой. По его словам, в последние недели вероятность атаки на РФ выросла многократно, и на то есть несколько причин.

«Первая — тяжелое положение ВСУ: они отступают, киевский режим коллапсирует, ему нужно помочь, увеличив для России линию фронта», — объяснил он.

Вторая — тот самый рост доходов Москвы от продажи нефти и газа. Эти деньги позволят России лучше вооружиться и быстрее «добить» Украину, добавил депутат.

«А третья причина — дефицит энергоносителей, который будет только усиливаться. Поэтому британцы и их партнеры очень хотели бы получить доступ к российским ресурсам. Чем быстрее, тем лучше — пока их экономики еще живы», — указал парламентарий.

Журавлев также полагает, что уже в ближайшее время британцы могут развязать войну против России. Однако этот конфликт, отметил политолог, они постараются вести чужими руками, например за счет Прибалтики или Финляндии.

Военный и международный эксперт, специалист по разведкам и армиям НАТО, профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов и вовсе уверен: война англосаксов против РФ уже идет, причем сразу на трех фронтах.

«Это Украина, Балтика и Иран. Во всех трех точках задеты наши кровные интересы — экономические и политические. Конечная цель этих действий с XIX века не меняется — создать на месте России пару десятков республик торгового типа и выкачивать из них ресурсы», — заключил собеседник NEWS.ru.

