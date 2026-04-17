17 апреля 2026 в 04:27

Судно с российскими моряками арестовали в Намибии

Посольство РФ сообщило об аресте судна с россиянами на борту в Намибии

В Намибии арестовали рыболовецкое судно VENUS-1 с российскими моряками на борту из-за трудового спора между экипажем и владельцем, сообщиоло посольство РФ в стране в своем Telegram-канале. Судно находится в порту Уолфиш-Бей.

На корабле находятся 13 членов экипажа. В посольстве уточнили, что моряки находятся на борту и не могут его покинуть его уже шесть месяцев.

Владельцами судна является частная намибийская компания Hodago Fishing. Она обанкротилась, а у членов экипажа нет документов, поэтому им не разрешают сойти на берег, добавили в посольстве.

Посольство активно занимается решением этой проблемы, ставшей следствием гражданско-правового конфликта между работодателем и рыбаками, который возник в начале 2026 года из-за отсутствия у «HODAGO FISHING (PTY) LTD» средств для погашения задолженности по зарплате за два месяца, — говорится в сообщении.

Дело будет решаться в рамках законодательства Намибии. Как передали в посольстве, дипломаты намерены защищать интересы российских граждан, добавив, что угрозы жизни и здоровью моряков нет. При этом намибийская сторона, как уточняется, не препятствует их возвращению в Россию.

Ранее власти Франции отменили наложенный арест на танкер Deyna, следовавший из России. Корабль покинул территориальные воды страны, сообщили в Морской префектуре Средиземноморья республики.

