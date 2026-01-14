Лавров назвал ключевые направления сотрудничества России и Намибии

Геологоразведка и добыча минеральных ресурсов являются приоритетными направлениями для сотрудничества России и Намибии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с министром международных отношений и торговли южноафриканского государства Селмой Ашипалой-Мусавьи. По его словам, Москва ценит богатую историю и традиции дружбы в отношениях с Виндхуком. Трансляция мероприятия ведется на сайте МИД РФ.

Среди перспективных направлений нашего взаимодействия в материальной сфере — геологоразведка, добыча и переработка минеральных ресурсов, включая уран, энергетика, агропромышленный комплекс, рыболовство, — подчеркнул Лавров.

По его словам, Россия и Намибия испытывают взаимную симпатию, а народы и правительства двух стран настроены на продвижение политического диалога, экономического сотрудничества и гуманитарных связей. Кроме того, глава МИД РФ особо выделил тот факт, что Москва будет рада принять у себя президента Нетумбо Нанди-Ндайтву.

Ранее сообщалось, что Намибия рассмотрит возможность поставок в Россию пива и говядины. Как отметила посол страны в РФ Моника Ндилиавике Нашанди, государство заинтересовано в расширении экспорта продовольствия на российский рынок.