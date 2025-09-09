Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 10:42

Намибийский певец отметил день рождения и покончил с собой

Певец и пионер регги Рас Шихама покончил с собой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рас Шихама, намибийский певец и автор песен, один из пионеров регги, покончил с собой, сообщает телеканал NBC. Недавно мужчина отметил свой 59-летний день рождения. Как уточнили в полиции, в случившемся нет криминального следа — рядом с музыкантом была найдена предсмертная записка.

Шихама родился в 1966 году в Юго-Западной Африке в семье предпринимателя и сторонника СВАПО Дэвида Шахамы. С ранних лет пел в церковном хоре, затем жил в Анголе и Замбии, где освоил гитару и познакомился с культурой растафари. В 1980-е годы выступал в Лагосе, а в 1990-м окончательно вернулся в Намибию. Его дебютный альбом «Музыка королей» вышел в 1991 году. Артист активно гастролировал, участвовал в фестивалях и выступал на разогреве у известных музыкантов.

Ранее в туалете КПП возле канцелярии премьер-министра Японии нашли мертвым сотрудника полиции. По данным телеканала NHK, коллеги услышали хлопок, после чего обнаружили мужчину с ранением головы. Предположительно, он покончил с собой на служебном посту. Премьер Кисида в это время завершал визит в Африку и Сингапур.

смерти
музыканты
намибия
суициды
