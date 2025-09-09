Намибийский певец отметил день рождения и покончил с собой Певец и пионер регги Рас Шихама покончил с собой

Рас Шихама, намибийский певец и автор песен, один из пионеров регги, покончил с собой, сообщает телеканал NBC. Недавно мужчина отметил свой 59-летний день рождения. Как уточнили в полиции, в случившемся нет криминального следа — рядом с музыкантом была найдена предсмертная записка.

Шихама родился в 1966 году в Юго-Западной Африке в семье предпринимателя и сторонника СВАПО Дэвида Шахамы. С ранних лет пел в церковном хоре, затем жил в Анголе и Замбии, где освоил гитару и познакомился с культурой растафари. В 1980-е годы выступал в Лагосе, а в 1990-м окончательно вернулся в Намибию. Его дебютный альбом «Музыка королей» вышел в 1991 году. Артист активно гастролировал, участвовал в фестивалях и выступал на разогреве у известных музыкантов.

