16 апреля 2026 в 09:58

Франция сняла арест со следовавшего из России судна

Франция сняла арест со следовавшего из России танкера Deyna

Танкер Deyna Танкер Deyna Фото: Denis Thaust/Keystone Press Agency/Global Look Press
Французские власти отменили ранее наложенный арест на танкер Deyna, после чего судно покинуло территориальные воды страны, сообщили в Морской префектуре Средиземноморья республики. Во время выхода из зоны французской юрисдикции судно оставалось под наблюдением профильных морских служб.

Арест судна был снят префектом департамента Буш-дю-Рон, и [танкер] Deyna покинул французские территориальные воды. Во время транзита и до выхода из [территориальных] вод, находящихся под французским суверенитетом и юрисдикцией, Deyna остается под надзором компетентных французских морских служб, — сказано в заявлении.

Ранее в пресс-службе посольства РФ в Париже сообщили, что информации о возможном нахождении россиян в составе экипажа нефтяного танкера Deyna не поступало. Речь идет о судне под флагом Мозамбика, которое следовало из России. Морская префектура по Средиземному морю утверждает, что причиной задержания стала якобы проверка использования флага вышеуказанного государства. Операцию провели при содействии Великобритании.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание следовавшего из России танкера Deyna французскими военно-морскими силами связано с поддержкой Украины. При этом французский лидер обвинил задержанное судно в якобы обходе международных санкций и нарушении морского права.

