Сезон аллергии: виды, последствия, как защититься. Советы врачей

В конце марта — начале апреля во многих регионах России начинается период цветения. Это означает низкий старт для аллергиков. Какие аллергии наиболее распространены, какая пыльца самая опасная и можно ли подготовиться к сезону — в материале NEWS.ru.

Какие бывают аллергены

В мире огромное количество аллергенов — молекул белковой природы, на которые организм человека может внезапно начать реагировать, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-аллерголог-иммунолог, педиатр Екатерина Чернышова. По ее словам, аллергены условно подразделяют на респираторные, контактные и пищевые.

Респираторные аллергены — те, что распространяются по воздуху. Это частицы деревьев, трав, спор плесневых грибков, клещей домашней пыли, питомцев, пояснила специалист. Пищевая аллергическая реакция возникает при употреблении в пищу конкретных продуктов. Контактная — при контакте с кожей. Она может появляться при соприкосновении с металлами, определенной косметикой и другими раздражителями.

«Самая ранняя аллергия чаще всего именно пищевая, она возникает в первый год жизни, в момент введения прикорма ребенку, но может и сопровождать человека в течение жизни. С контактной аллергией могут сталкиваться дети с первого года жизни, например это классический памперсный дерматит. Респираторная аллергия может появляться в более старшем возрасте, как правило, старше двух лет», — отметила врач.

Как проявляется аллергия на пыльцу

Из всех видов респираторных аллергий в России чаще встречаются аллергии на раннецветущие деревья — букоцветные, пояснила Чернышова. К ним относятся береза, ольха, лещина, дуб и ива, цветущие с начала марта по конец мая.

«В этом случае могут развиваться такие проявления, как аллергический ринит, когда может закладывать нос, появляться чихание, насморк, может появляться аллергический конъюнктивит с поражением глаз, слезотечение, покраснение глаз, гнойное отделение, зуд глаз», — отметила врач.

Кроме того, могут появляться дыхательные симптомы со стороны легких: кашель, одышка, тяжелое дыхание, развиваться аллергическая бронхиальная астма. Аллергия может прогрессировать — в этом случае с каждым годом симптомы будут усиливаться, предупредила эксперт.

«Могут появляться новые аллергические заболевания. Например, весенняя аллергия может стартовать с аллергического ринита, потом может присоединяться поражение глаз, ну и в дальнейшем — бронхиальная астма», — отметила специалист.

По ее словам, прогрессирование заболевания может выражаться в расширении спектра аллергенов. Например, к пыльцевой аллергии может присоединяться чувствительность к бытовым аллергенам, и тогда симптомы будут продолжаться круглогодично.

Когда из-за аллергии возникает отек

Тяжелым последствием аллергии может быть отек. Чаще всего он может возникать на фоне пищевой или лекарственной аллергии, отметила Чернышова. Кроме того, в виде отека может выражаться форма аллергической крапивницы.

«Но дифференцировать это поможет исключительно врач-аллерголог-иммунолог. Отеки — неприятная ситуация, с ними надо разбираться, выяснять, в чем причина», — подчеркнула врач.

Она добавила, что для отека при аллергии на пыльцу организм должен получить очень большую дозу аллергена. Например, отек может произойти в результате перекрестной пищевой реакции. Однако это случается крайне редко, пояснила аллерголог.

«Например, есть главный аллерген березы, он относится к роду белков профилина. Они сложные и дают перекрестные реакции с различными косточками, потому что в этих косточках содержатся эти же белки. И нашим организмом они воспринимаются одинаково. К ним относятся яблоки, груши, вишня, черешня, персики, нектарины, арбуз, дыня, сырая морковь, сельдерей, петрушка. При употреблении большого количества этих перекрестных продуктов при нахождении на улице либо получении большого количества пыльцы внутрь через нос, слизистые бывает, что могут возникать отеки», — пояснила она.

Как подготовиться к сезону аллергии

Аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Попова рассказала в беседе с NEWS.ru, что для предотвращения аллергии и ее осложнений необходимо избегать контакта с аллергеном: например, в период цветения меньше бывать на улице, использовать маски, очищать воздух в помещении. Также нужно регулярно проводить влажную уборку, чтобы уменьшить количество домашней пыли.

При пищевой аллергии необходимо придерживаться строгой диеты, исключив из рациона опасные продукты. При аллергии на пыльцу нужно отслеживать прогнозы концентрации частиц и планировать прогулки. Кроме того, врач посоветовала заниматься физической культурой и исключать из рациона всевозможный «пищевой мусор».

«Если человек знает, что у него есть аллергия на цветение, то необходимо посетить своего аллерголога до предполагаемого цветения за 1–2 месяца. Плюс существует прекрасный способ лечения аллергии: СЛАСИТ/АСИТ — постепенное приучение организма к аллергенам», — посоветовала Попова.

Помимо букоцветных деревьев, наиболее аллергенной в России считается пыльца злаковых и сорных трав — полыни и лебеды, добавила она. Врач отметила, что в 2026 году ожидается наложение периодов цветения разных растений из-за ранней весны, что может усилить симптомы у чувствительных людей.

«Как обустроить свой быт, если у тебя аллергия на пыльцу растений? В дни максимальной концентрации пыльцы не выходите на улицу, уличную одежду и обувь храните в чехлах, не проветривайте помещение в период активного цветения, используйте кондиционеры с НЕРА-фильтрами, после проветривания сразу же проводите влажную уборку, стирайте шторы по окончании сезона цветения, купайтесь с мытьем головы после прихода домой», — посоветовала Попова.

Она добавила, что по возможности на время цветения аллергенных растений следует выезжать в регионы, где они не произрастают или цветут в другое время. Врач также указала на капризную погоду весной этого года — люди чаще болеют, а ОРВИ усиливают симптомы аллергии.

«Инфекции могут спровоцировать обострение аллергических заболеваний в связи с тем, что главный медиатор аллергии гистамин также вырабатывается и при инфекционных заболеваниях, хоть и не является ведущим», — отметила врач. Как обезопасить детей от сезонной аллергии Попова также дала советы, как обезопасить детей в период весенней аллергии дома и в школе. По ее словам, в это время следует сократить утренние и вечерние прогулки, когда концентрация пыльцы максимальна, а вернувшись домой, нужно промыть лицо чистой водой, смочив кожу мягким полотенцем. «Чаще мойте волосы, особенно если гуляли на природе. Подберите удобное место в классе, вдали от открытых окон, через которые попадает воздух с улицы. Желательно не садиться рядом с учениками, использующими духи или ароматизированные кремы», — добавила аллерголог. При этом симптомы аллергии и ОРВИ можно перепутать, отметила эксперт. По ее словам, при аллергии наблюдается чихание, заложенность и «вода» из носа, краснеют глаза, в них возникает ощущение «песка», нос, глаза и иногда уши чешутся, возникает сухой кашель приступами, чувство нехватки воздуха и удушье. «И, конечно, главное: все это появляется при контакте с чем-либо определенным или в одно и то же время года в течение нескольких лет», — резюмировала Попова.

