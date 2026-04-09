Названы эмоции, которые могут спровоцировать аллергию

Страх, тревога, а также чрезмерная чистоплотность могут спровоцировать появление аллергической реакции, заявила NEWS.ru психосоматолог, специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина. По ее словам, находясь в состоянии повышенной готовности, организм более резко реагирует на внешние раздражители.

Какие эмоции могут провоцировать аллергическую реакцию? Постоянное чувство опасности, беспокойство о будущем, страх перемен или потери контроля способны проявляться в виде аллергии. Организм, находясь в состоянии повышенной готовности, становится более чувствительным к внешним раздражителям. Например, страх перед новым окружением или людьми может вызвать кожные реакции. Чрезмерная брезгливость, стремление к идеальному порядку и контролю над всем вокруг могут быть связаны с аллергией. Организм отторгает все, что кажется ему грязным или неправильным, — сказала Вершинина.

По ее словам, к проблемам с дыханием могут привести невыраженный гнев и обида. Она добавила, что чрезмерная самокритика и чувство вины ослабляют иммунную систему, делая человека более уязвимым для внешних раздражителей.

Накопленные негативные эмоции, которые мы не позволяем себе выразить, могут застревать в теле и вызывать воспалительные процессы. Аллергия может стать способом выплеснуть эту подавленную агрессию. Обида на близких, невысказанные претензии — все это находит отражение в виде кожных высыпаний или проблем с дыханием. Чрезмерная самокритика, чувство вины за прошлые поступки или ощущение собственной неполноценности могут ослаблять иммунную систему и делать организм более уязвимым. Аллергия в этом случае становится своеобразным наказанием, которое человек сам себе назначает, — подытожила Вершинина.

Ранее иммунолог Надежда Логина рассказала, что в сезон аллергий лучше установить специальные накладки на окна в доме. Она напомнила, что важно по максимуму закрыть все пространства, снизив тем самым контакт с пыльцой.