Больничный на день и месяц: как правильно оформить в 2026 году

В Госдуме предложили законодательно разрешить россиянам отказываться от больничного, если они могут работать удаленно. Парламентарии отметили, что после введения электронных листков нетрудоспособности сотрудники теряют в заработке. При этом мало кто знает, что срок действия больничного может составлять один день. Кто и как определяет длительность лечения — в материале NEWS.ru.

Почему в Госдуме предложили закрепить за работниками право на отказ от больничного

Работник должен иметь право на отказ от оформления электронного больничного, заявил журналистам депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, если заболевание или травма позволяет выполнять обязанности удаленно, то человек может продолжать работать.

«Мое предложение состоит в том, чтобы в обязательном порядке брать с сотрудника согласие на оформление больничного. Если его нет, то в этом случае гражданин несет ответственность. По закону больному предоставляется услуга по лечению. Соответственно, он может отказаться», — сказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Нилов напомнил, что после введения электронных больничных сотрудник больше не может самостоятельно решать, сообщать руководству о своей болезни и предъявить больничный лист или продолжить трудовую деятельность. Поскольку информация о временной нетрудоспособности сразу заносится в общую систему, работник, продолжающий исполнять обязанности, теряет в заработке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как законодательство регулирует сроки больничных листов

Порядок выдачи листков временной нетрудоспособности регулируется законом. В нормах не прописано, каким должен быть минимальный срок больничного, его можно брать даже на один день. Однако если работник не выздоровел по истечении 15 суток, то вопрос продления больничного листа решает врачебная комиссия, в которую входит заведующий медучреждением или его заместитель.

У людей с тяжелыми и хроническими заболеваниями больничный лист в 2026-м: например, при онкологии лист нетрудоспособности может быть продлен до четырех месяцев, а при туберкулезе — до 12.

Кроме того, существует перечень ориентировочных сроков временной нетрудоспособности при наиболее распространенных заболеваниях и травмах в соответствии с рекомендациями Фонда социального страхования для врачей.

Например, при вирусном гастроэнтерите рекомендуется выдавать больничный на срок от семи до 12 дней, при шигеллезе и сальмонеллезе — от 10 до 20 дней, при неосложненной ветрянке — от девяти до 15 дней. В случае заражения ОРВИ минимальный срок временной нетрудоспособности составляет четыре дня. При остром фарингите рекомендуется выдавать больничный на четыре-пять дней, а при остром назофарингите — на пять-шесть дней.

Если работник подхватил грипп, то ему предписано лечиться дома от шести до 10 дней. В случае появления осложнений — от 18 дней. При остром бронхите рекомендуется находиться дома от 10 до 15 дней.

Кроме инфекционных, хронических заболеваний и травм больничный положен по беременности, родам и уходу за младенцем, а также по уходу за взрослым родственником и заболевшим несовершеннолетним ребенком.

Врач-терапевт во время приема в поликлинике Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как врачи определяют срок больничного листа

Перечень Фонда с ориентировочными сроками больничных можно использовать в качестве рекомендации, особенно начинающим специалистам, отметил в беседе с NEWS.ru фельдшер-педиатр, преподаватель медицинских дисциплин Даниил Карпичев. По его словам, обычно врачи руководствуются опытом и симптомами, указывающими на тяжесть заболевания.

«Иногда видно, сильно ли кашляет пациент или нет. Кто работает уже не первый год, тот уже с первых минут понимает, насколько болен человек», — сказал Карпичев.

Он добавил, что, например, о легком течении ОРВИ свидетельствуют небольшая температура, кашель и сопли. Если других симптомов нет, то чаще всего больничный выписывают на три — пять дней.

«Если заболевания связаны со спиной, остеохондрозы и прочее, тогда больничный выдают сразу на две недели. [Учитывается] только тяжесть симптомов и самочувствие. Это уже на доверии», — отметил фельдшер.

Если у пациента с первого дня выявляют признаки бронхита, то смысла выписывать короткий больничный нет, отметил медик. В таком случае его выдают на неделю. Затем врач смотрит на состояние больного, выписывает его на работу или продлевает лист нетрудоспособности, назначая дополнительные исследования и лечение.

Для продления больничного дольше чем на 15 суток требуется решение врачебной комиссии. Она может отказать, если больной неверно описывает симптомы, отметил Карпичев.

«Если у человека нет температуры и только сопли, то комиссия вправе отказать (в продлении листка нетрудоспособности. — NEWS.ru). Пациент уже может сам себя обслуживать и трудоспособен», — пояснил врач.

Больничный лист Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Согласно приказу Минздрава, выдавать больничный лист уполномочены лечащие врачи, фельдшеры и зубные врачи в лицензированных медучреждениях. Другие медики, включая сотрудников скорой помощи, не имеют права это делать.

