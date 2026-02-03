Работа есть, денег нет: что лучше — сокращение или частичная занятость

Работа есть, денег нет: что лучше — сокращение или частичная занятость

В России растет число частично занятых работников. Все чаще компании прибегают не к официальным сокращениям, а к переводу сотрудников на неполный рабочий день или неделю. Согласно данным Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), доля таких работников уже достигла 14,4%. Почему этот сценарий для сотрудника порой хуже, чем официальное сокращение, и как избежать негативных последствий — в материале NEWS.ru.

Что означает скрытая безработица на рынке труда

По данным Росстата, официальный уровень безработицы в стране остается на исторически низком уровне — чуть более 2%. Однако зафиксированный ФНПР рост неполной занятости может говорить о том, что часть компаний уже не может обеспечивать прежние зарплаты при сохранении числа работников. Как рассказали NEWS.ru опрошенные эксперты, это особенно характерно для тех предприятий, где издержки растут быстрее выручки.

Нередко работник оказывается в уязвимом положении: он числится занятым, но его реальные доходы снижаются, а возможности сменить работу ограниченны, ведь формально он трудоустроен. Для экономики в целом это означает сдерживание потребительского спроса, рассказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«Для работника перевод на неполное рабочее время нередко оказывается более болезненным сценарием, чем официальное сокращение. По ст. 93 Трудового кодекса РФ при установлении неполного рабочего дня или недели оплата труда производится пропорционально фактически отработанному времени или объему выполненных работ, что напрямую ведет к снижению зарплаты», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Одновременно уменьшается и база для расчета социальных выплат. Кроме того, во многих компаниях корпоративные льготы — ДМС, премии по KPI, бонусные программы — привязаны к полной занятости и при переходе на неполный режим могут быть утрачены, добавил Катырин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О чем еще говорит скрытая безработица

Скрытая безработица — это не «гуманная альтернатива» увольнениям, а свидетельство затяжных кризисных явлений на рынке труда. Для сотрудника такой сценарий по ряду причину чаще всего хуже официального сокращения, рассказала NEWS.ru предприниматель, руководитель Московского отделения Независимого профсоюза «Новый труд» экономист Анна Полякова.

«Во многом это финансовая ловушка вместо социальной защиты. Человек продолжает работать, но его доход существенно падает. При этом он лишен статуса безработного и прав на соответствующее пособие. Работник застревает между мирами: нет ни нормальной зарплаты, ни поддержки от службы занятости», — указала она.

Помимо этого, те, кто трудится неполный рабочий день, теряют время и возможности. Сотрудник остается привязанным к рабочему месту на неполный день, что серьезно мешает искать полноценную новую работу или стабильную подработку, отмечают эксперты. Работодатель резервирует кадровый потенциал, не оплачивая его полностью. При этом время работника обесценивается, карьера «замирает».

Но есть и более отдаленные, системные последствия, отмечает Полякова. Размер пенсионных баллов, выплаты по больничному листу, отпускные, а впоследствии и кредитный рейтинг — все это теперь будет рассчитываться исходя из нового, сокращенного оклада. Экономический удар не просто растягивается во времени — его совокупная сила возрастает. Человек постепенно и почти незаметно теряет не только в текущем доходе, но и в своем долгосрочном финансовом благополучии.

Как скрытая безработица влияет на экономику

По словам Поляковой, скрытая безработица вредит не только конкретным людям, но и экономике в целом. Рынок труда «впадает в спячку»: люди боятся уйти с «полурабочего» места и застревают там, снижая общую мобильность и конкуренцию на рынке труда.

Центр занятости в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Помимо этого, падает производительность, тормозятся инновации, так как ценные кадры не перетекают в растущие отрасли. Одновременно с этим создается искаженная картина занятости, ведь по статистике количество работающих людей сохранилось.

В результате государство недополучает налоги, а меры социальной поддержки часто не рассчитаны на таких «частично занятых» граждан, резюмировала Полякова.

Как поступить работнику, чтобы остаться в плюсе

Работнику крайне важно занять активную позицию и не допускать неформальных договоренностей, подчеркивают эксперты. Первый и обязательный шаг — проследить, чтобы любое изменение условий труда, будь то перевод на неполное рабочее время или снижение заработной платы, было закреплено официальным приказом работодателя. Устные распоряжения не создают юридических обязательств и лишают сотрудника доказательной базы в случае спора.

Ключевое — это четкое знание своих трудовых прав, уверена Полякова. Например, перевод на неполное время по инициативе компании возможен лишь при определенных условиях и на ограниченный срок. В некоторых случаях имеет смысл отказать работодателю и быть уволенным по сокращению штата с соответствующими выплатами или договориться об увольнении по соглашению сторон с компенсацией.

«Это может быть выгоднее затяжной финансовой агонии. В любом случае время, которое высвобождается при неполной занятости, можно использовать как ресурс: для переобучения, в том числе с помощью платформ, или фриланса в режиме самозанятости», — отметила эксперт.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Это мнение разделяет Сергей Катырин. По его словам, длительная неполная занятость — сигнал к поиску альтернативы: переподготовке, смене компании или профессии. При этом эксперт напомнил о ключевом различии: существуют законные основания для сокращенного рабочего дня. Работодатель обязан устанавливать его, например, подросткам до 16 лет (не более 24 часов) и инвалидам I и II групп (не более 35 часов).

Читайте также:

Коснется всех: почему работодателей могут обязать индексировать зарплаты

Повышение МРОТ, прожиточного минимума и пособий: полный разбор изменений

Пособие по безработице вырастет в 2026-м: размер выплат, как оформить