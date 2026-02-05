Врач раскрыл, когда комиссия может отказать в продлении больничного Доктор Карпичев: больничный могут не продлить при неверно описанных симптомах

Если работник болеет дольше 15 дней, нужна медкомиссия, чтобы продлить его больничный, рассказал NEWS.ru фельдшер-педиатр, преподаватель медицинских дисциплин Даниил Карпичев. По его словам, врачи могут не одобрить продление сроков листа нетрудоспособности, если информация в медицинской карте и состояние пациента разнятся.

[Врачебная комиссия может отказать в продлении больничного дольше, чем на 15 дней] если симптомы описаны неверно, если, например, нет никакой температуры, одни сопли, соответственно, комиссия вправе отказать. Пациент уже может сам себя обслуживать и трудоспособен, — пояснил Карпичев.

Он отметил, что срок выдачи больничного листа врач определяет по виду и симптомам. При респираторных заболеваниях лист нетрудоспособности выдают на несколько дней. Если у человека болезнь опорно-двигательного аппарата, больничный ему можно взять на две недели.

