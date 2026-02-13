Сколько дней больничного оплачивается в год — изучаем свои права

Многие сотрудники интересуются, существуют ли пределы для получения выплат по болезни за календарный период. По общему правилу для самого работника ограничений нет, но важно учитывать нюансы: сколько дней больничного оплачивается в год при уходе за родственниками или детьми.

Лист нетрудоспособности — это официальный документ, подтверждающий ваше право на временное освобождение от работы по медицинским показаниям. Система выплат в нашей стране устроена прозрачно: первые три дня болезни оплачивает работодатель из собственного бюджета, а остальной период лечения финансирует напрямую Социальный фонд России.

Размер пособия напрямую зависит от вашего накопленного страхового стажа. Если вы официально трудитесь более 8 лет, расчет идет из 100% среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет положено 80%, а при опыте менее 5 лет выплата составит 60% от среднего дохода.

Закон позволяет лечиться до полного выздоровления, если заболел сам сотрудник. Лимиты установлены только для особых ситуаций: например, при уходе за ребенком в возрасте до 7 лет обычно оплачивается до 60 календарных дней за один год.

В целом государство гарантирует финансовую поддержку на весь срок восстановления здоровья в большинстве случаев. Наш главный совет тем, кто хочет точно знать, сколько дней больничного оплачивается в год: следите за корректностью личных данных в электронной системе Социального фонда и помните, что ограничения касаются преимущественно случаев ухода за членами семьи.

