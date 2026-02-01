Дарственная или завещание на квартиру: что выбрать? Плюсы, минусы, риски

Сегодня передать недвижимое имущество, например дом или квартиру, можно любому человеку двумя основными способами — по завещанию или дарственной. Разумеется, можно вовсе не писать завещание, и тогда собственность будет делиться между всеми наследниками, или продать имущество определенному лицу. Однако чаще всего у граждан возникает необходимость оформить именно завещание на конкретного родственника или близкого человека. И нередко на этом этапе возникает вопрос: что лучше — дарственная или завещание? Сегодня рассмотрим плюсы, минусы и риски обоих вариантов.

В чем суть завещания

Завещание — документ, составленный завещателем при жизни, в котором он указывает, кто унаследует имущество, собственником которого он является на момент составления документа или которое будет принадлежать ему на момент смерти.

Завещание можно составить не только на родственников, но и на соседа, друга, коллегу — любого человека. Суть завещания в том, что данный документ начинает действовать только после смерти завещателя — до ее наступления все лица, указанные в завещании, не имеют права на указанное имущество. Переписывать завещание можно неограниченное количество раз, не уведомляя об этом наследников.

Что такое дарственная на квартиру или другое имущество

Дарственная — это документ, согласно которому даритель безвозмездно передает, а одариваемый принимает любые виды имущества, которые находятся в собственности у составителя документа. После вступления дарственной в силу одариваемый может распоряжаться имуществом по своему усмотрению.

Дарственную можно составить на дом, квартиру, землю, недвижимость — любое имущество, которое находится в собственности. При этом, так же как и в случае с завещанием, дарственная может быть составлена на любого человека, а не только на близкого родственника.

Достоинства и недостатки завещания на квартиру

У завещания, как и у любых юридических документов, имеются свои особенности и, следовательно, свои плюсы и минусы: как для завещателя, так и для наследников.

Достоинства завещания перед другими способами передачи наследства:

Завещание составляется при жизни собственника им лично и заверяется нотариусом. Наследники могут не знать о воле наследодателя до момента его смерти.

В завещании можно указать обязательные условия, при которых наследник получит имущество. Например, сосед получит квартиру одинокого завещателя, но будет обязан достойно содержать домашних животных, которые будут проживать в квартире на момент смерти наследодателя. Такое условие называется «завещательное возложение».

Оформить завещание можно не только на то имущество, которое имеется в собственности завещателя на момент составления документа, но и на то, которое будет в его собственности на день смерти.

Завещание можно изменять любое количество раз.

Наследники получат имущество по завещанию только после смерти наследодателя.

Для родственников умершего, получающих имущество по завещанию, предусмотрен ряд льгот на оплату различных пошлин для вступления в наследство.

Имущество по завещанию можно передать любому человеку, в том числе не родственнику. Прямые наследники, согласно завещанию, могут не получить ничего.

Недостатки завещания:

Завещание можно оформить только через нотариуса. За его услуги наследодателю придется заплатить определенную сумму. При изменении содержания завещания услуги придется оплачивать снова.

При составлении завещания собственник имущества обязан выделить долю в наследстве несовершеннолетним детям (включая приемных) и нетрудоспособным членам семьи (родители, супруг, дети), находящимся на его иждивении. Если в завещании эти лица будут обделены, то они смогут после смерти завещателя оспорить документ.

Вступить в наследство необходимо не позднее чем через шесть месяцев после смерти наследодателя. Если просрочить этот период хоть на один день, добиваться наследства придется через суд.

Завещание может быть оспорено любым из прямых наследников на основании того, что завещатель на момент составления документа был невменяем.

Для получения наследства по завещанию наследнику придется уплатить ряд пошлин, в том числе на получаемое имущество и за услуги нотариуса.

Плюсы и минусы дарственной на родственника или другого человека

Разумеется, оформление дарственной также имеет ряд преимуществ и недостатков.

Почему удобно оформить дарственную:

Передача имущества по дарственной происходит при жизни собственника, а потому оспорить его волю родственники или прямые наследники не могут, в том числе несовершеннолетние дети и недееспособные члены семьи.

Договор дарения на имущество можно оформить только письменно, участие нотариуса в случае передачи квартиры или дома необязательно. Однако на практике в Росреестре требуют нотариально заверенный договор.

При оформлении дарственной на родственника размер госпошлины за нотариальное заверение сделки может быть снижен.

Родственники не обязаны уплачивать подоходный налог за получение имущества.

Недостатки дарственной для обеих сторон:

Получатель имущества по дарственной обязан будет уплатить налог на доход в размере 13% от стоимости полученного имущества. Исключение составляют только близкие родственники дарителя.

Дарение — это двухсторонняя сделка. Поэтому при оформлении дарственной даритель не только обязан передать, но и одариваемый обязан принять имущество в дар.

Для того чтобы законным собственником имущества, передаваемого по дарственной, стал одариваемый, придется оформить соответствующие документы, например в Росреестре или МФЦ, с уплатой соответствующих пошлин.

Если вы дарите не всю квартиру, а только долю в ней, то придется обращаться к нотариусу в обязательном порядке.

Что безопаснее и выгоднее — наследство по завещанию или дарственная?

Помимо плюсов и минусов, и при составлении завещания, и при передаче имущества по дарственной имеются определенные риски. Причем как для нынешнего владельца имущества, так и для того, кто его получит. Перечислим некоторые из них.

При оформлении дарственной на квартиру, дом или землю даритель в момент перехода права собственности теряет все права на имущество. Если на словах вы с одариваемым договорились, что по-прежнему будете проживать в подаренной квартире, то в действительности он получит полное право заставить вас покинуть принадлежащую уже ему жилплощадь.

Если одариваемый умер раньше дарителя, то имущество переходит к его наследникам, и тогда уже они получают право распоряжаться полученной недвижимостью. И это опять же может обернуться потерей крыши над головой для бывшего дарителя.

При оформлении завещания на постороннего человека всегда есть риск, что после смерти наследодателя появятся его родственники, которые могут оспорить завещание. А в случае если среди них есть прямые наследники, не достигшие совершеннолетия, или недееспособные близкие родственники, по закону им придется выделить долю в имуществе. Получить по завещанию долю в квартире, частью которой владеют родственники умершего, — неприятная история. Тем более что купить долю наследника по завещанию они, скорее всего, не смогут. А продать ему свои доли могут не пожелать.

Вступление в наследство по завещанию родственникам обойдется дороже, чем получение недвижимости в дар. Если получатель дара — чужой человек, ему придется заплатить 13% от кадастровой стоимости квартиры. При получении недвижимости по завещанию расходы будут ниже.

При получении квартиры по завещанию вместе с ней наследник может автоматически получить долги за коммунальные услуги, сумма которых может достигать сотен тысяч рублей.

С учетом всех этих рисков, плюсов и минусов и стоит делать выбор между дарственной и завещанием. Важно понимать, что при оформлении завещания вы до конца жизни сохраняете права на все свое имущество и никто не может лишить вас жилья.

Однако если вы хотите, чтобы ваше имущество не досталось некоторым прямым наследникам ни при каких условиях, а перешло к определенным людям, в том числе не родственникам, то дарственная — наиболее надежный вариант.

Впрочем, в данной ситуации нужно помнить не только об удобстве наследников, но и о своих правах и безопасности.

