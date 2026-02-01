Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 19:38

Дарственная или завещание на квартиру: что выбрать? Плюсы, минусы, риски

Дарственная или завещание? Дарственная или завещание? Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня передать недвижимое имущество, например дом или квартиру, можно любому человеку двумя основными способами — по завещанию или дарственной. Разумеется, можно вовсе не писать завещание, и тогда собственность будет делиться между всеми наследниками, или продать имущество определенному лицу. Однако чаще всего у граждан возникает необходимость оформить именно завещание на конкретного родственника или близкого человека. И нередко на этом этапе возникает вопрос: что лучше — дарственная или завещание? Сегодня рассмотрим плюсы, минусы и риски обоих вариантов.

В чем суть завещания

Завещание — документ, составленный завещателем при жизни, в котором он указывает, кто унаследует имущество, собственником которого он является на момент составления документа или которое будет принадлежать ему на момент смерти.

Завещание можно составить не только на родственников, но и на соседа, друга, коллегу — любого человека. Суть завещания в том, что данный документ начинает действовать только после смерти завещателя — до ее наступления все лица, указанные в завещании, не имеют права на указанное имущество. Переписывать завещание можно неограниченное количество раз, не уведомляя об этом наследников.

Что такое дарственная на квартиру или другое имущество

Дарственная — это документ, согласно которому даритель безвозмездно передает, а одариваемый принимает любые виды имущества, которые находятся в собственности у составителя документа. После вступления дарственной в силу одариваемый может распоряжаться имуществом по своему усмотрению.

Дарственную можно составить на дом, квартиру, землю, недвижимость — любое имущество, которое находится в собственности. При этом, так же как и в случае с завещанием, дарственная может быть составлена на любого человека, а не только на близкого родственника.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Достоинства и недостатки завещания на квартиру

У завещания, как и у любых юридических документов, имеются свои особенности и, следовательно, свои плюсы и минусы: как для завещателя, так и для наследников.

Достоинства завещания перед другими способами передачи наследства:

  • Завещание составляется при жизни собственника им лично и заверяется нотариусом. Наследники могут не знать о воле наследодателя до момента его смерти.
  • В завещании можно указать обязательные условия, при которых наследник получит имущество. Например, сосед получит квартиру одинокого завещателя, но будет обязан достойно содержать домашних животных, которые будут проживать в квартире на момент смерти наследодателя. Такое условие называется «завещательное возложение».
  • Оформить завещание можно не только на то имущество, которое имеется в собственности завещателя на момент составления документа, но и на то, которое будет в его собственности на день смерти.
  • Завещание можно изменять любое количество раз.
  • Наследники получат имущество по завещанию только после смерти наследодателя.
  • Для родственников умершего, получающих имущество по завещанию, предусмотрен ряд льгот на оплату различных пошлин для вступления в наследство.
  • Имущество по завещанию можно передать любому человеку, в том числе не родственнику. Прямые наследники, согласно завещанию, могут не получить ничего.

Недостатки завещания:

  • Завещание можно оформить только через нотариуса. За его услуги наследодателю придется заплатить определенную сумму. При изменении содержания завещания услуги придется оплачивать снова.
  • При составлении завещания собственник имущества обязан выделить долю в наследстве несовершеннолетним детям (включая приемных) и нетрудоспособным членам семьи (родители, супруг, дети), находящимся на его иждивении. Если в завещании эти лица будут обделены, то они смогут после смерти завещателя оспорить документ.
  • Вступить в наследство необходимо не позднее чем через шесть месяцев после смерти наследодателя. Если просрочить этот период хоть на один день, добиваться наследства придется через суд.
  • Завещание может быть оспорено любым из прямых наследников на основании того, что завещатель на момент составления документа был невменяем.
  • Для получения наследства по завещанию наследнику придется уплатить ряд пошлин, в том числе на получаемое имущество и за услуги нотариуса.

Суть завещания Суть завещания Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плюсы и минусы дарственной на родственника или другого человека

Разумеется, оформление дарственной также имеет ряд преимуществ и недостатков.

Почему удобно оформить дарственную:

  • Передача имущества по дарственной происходит при жизни собственника, а потому оспорить его волю родственники или прямые наследники не могут, в том числе несовершеннолетние дети и недееспособные члены семьи.
  • Договор дарения на имущество можно оформить только письменно, участие нотариуса в случае передачи квартиры или дома необязательно. Однако на практике в Росреестре требуют нотариально заверенный договор.
  • При оформлении дарственной на родственника размер госпошлины за нотариальное заверение сделки может быть снижен.
  • Родственники не обязаны уплачивать подоходный налог за получение имущества.

Недостатки дарственной для обеих сторон:

  • Получатель имущества по дарственной обязан будет уплатить налог на доход в размере 13% от стоимости полученного имущества. Исключение составляют только близкие родственники дарителя.
  • Дарение — это двухсторонняя сделка. Поэтому при оформлении дарственной даритель не только обязан передать, но и одариваемый обязан принять имущество в дар.
  • Для того чтобы законным собственником имущества, передаваемого по дарственной, стал одариваемый, придется оформить соответствующие документы, например в Росреестре или МФЦ, с уплатой соответствующих пошлин.
  • Если вы дарите не всю квартиру, а только долю в ней, то придется обращаться к нотариусу в обязательном порядке.

Дарственная на родственника Дарственная на родственника Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что безопаснее и выгоднее — наследство по завещанию или дарственная?

Помимо плюсов и минусов, и при составлении завещания, и при передаче имущества по дарственной имеются определенные риски. Причем как для нынешнего владельца имущества, так и для того, кто его получит. Перечислим некоторые из них.

  • При оформлении дарственной на квартиру, дом или землю даритель в момент перехода права собственности теряет все права на имущество. Если на словах вы с одариваемым договорились, что по-прежнему будете проживать в подаренной квартире, то в действительности он получит полное право заставить вас покинуть принадлежащую уже ему жилплощадь.
  • Если одариваемый умер раньше дарителя, то имущество переходит к его наследникам, и тогда уже они получают право распоряжаться полученной недвижимостью. И это опять же может обернуться потерей крыши над головой для бывшего дарителя.
  • При оформлении завещания на постороннего человека всегда есть риск, что после смерти наследодателя появятся его родственники, которые могут оспорить завещание. А в случае если среди них есть прямые наследники, не достигшие совершеннолетия, или недееспособные близкие родственники, по закону им придется выделить долю в имуществе. Получить по завещанию долю в квартире, частью которой владеют родственники умершего, — неприятная история. Тем более что купить долю наследника по завещанию они, скорее всего, не смогут. А продать ему свои доли могут не пожелать.
  • Вступление в наследство по завещанию родственникам обойдется дороже, чем получение недвижимости в дар. Если получатель дара — чужой человек, ему придется заплатить 13% от кадастровой стоимости квартиры. При получении недвижимости по завещанию расходы будут ниже.
  • При получении квартиры по завещанию вместе с ней наследник может автоматически получить долги за коммунальные услуги, сумма которых может достигать сотен тысяч рублей.

Наследство по завещанию Наследство по завещанию Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С учетом всех этих рисков, плюсов и минусов и стоит делать выбор между дарственной и завещанием. Важно понимать, что при оформлении завещания вы до конца жизни сохраняете права на все свое имущество и никто не может лишить вас жилья.

Однако если вы хотите, чтобы ваше имущество не досталось некоторым прямым наследникам ни при каких условиях, а перешло к определенным людям, в том числе не родственникам, то дарственная — наиболее надежный вариант.

Впрочем, в данной ситуации нужно помнить не только об удобстве наследников, но и о своих правах и безопасности.

Ранее мы рассказывали, как продать автомобиль, если его хозяин умер.

дома
завещание
квартиры
наследники
наследство
недвижимость
нотариусы
ПОДАРОК
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Недостаточный объем»: Прибалтика оказалась на грани вымирания от холода
Пентагон начала подготовку к ответным ударам Ирана
Лоза раскрыл секрет популярности Булановой и Кадышевой
Российская водка «утекла» из Китая в неожиданную страну
Битва беременной девушки и пенсионера за место в автобусе попала на видео
Киркоров, муж-испанец, российский паспорт: как живет певица Ани Лорак
СК пролил свет на дело Усольцевых, Нетребко «сматывает удочки»: что дальше
Фреска с лицом премьера Италии в церкви встревожила епархию Рима
Польский велосипедист скончался в Якутии
Россиянам рассказали, о чем могут говорить реалистичные сны
Россиянка рассказала об «отправке в рабство» к Эпштейну
«По согласию»: названа одна подробность переноса переговоров по Украине
ПВО сбила почти четыре десятка дронов над регионами России
Оспа обезьян подтвердилась у жителя Подмосковья
Один БПЛА выдал причастность НАТО к смертельной атаке на Сартану в ДНР
Подруги Наташи Королевой рассказали о ее алкогольных привычках
Жители Пушкино нашли на улице купюры со взрывчаткой
Синоптик сделал неожиданное заявление о наступлении весны
Раскрыта точная дата переговоров по Украине в Абу-Даби
Россиянам объяснили, почему «ложиться под нож» за границей опасно
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.