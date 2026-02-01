Дарственная или завещание на квартиру: что выбрать? Плюсы, минусы, риски

Сегодня передать недвижимое имущество, например дом или квартиру, можно любому человеку двумя основными способами — по завещанию или дарственной. Разумеется, можно вовсе не писать завещание, и тогда собственность будет делиться между всеми наследниками, или продать имущество определенному лицу. Однако чаще всего у граждан возникает необходимость оформить именно завещание на конкретного родственника или близкого человека. И нередко на этом этапе возникает вопрос: что лучше — дарственная или завещание? Сегодня рассмотрим плюсы, минусы и риски обоих вариантов.
В чем суть завещания
Завещание — документ, составленный завещателем при жизни, в котором он указывает, кто унаследует имущество, собственником которого он является на момент составления документа или которое будет принадлежать ему на момент смерти.
Завещание можно составить не только на родственников, но и на соседа, друга, коллегу — любого человека. Суть завещания в том, что данный документ начинает действовать только после смерти завещателя — до ее наступления все лица, указанные в завещании, не имеют права на указанное имущество. Переписывать завещание можно неограниченное количество раз, не уведомляя об этом наследников.
Что такое дарственная на квартиру или другое имущество
Дарственная — это документ, согласно которому даритель безвозмездно передает, а одариваемый принимает любые виды имущества, которые находятся в собственности у составителя документа. После вступления дарственной в силу одариваемый может распоряжаться имуществом по своему усмотрению.
Дарственную можно составить на дом, квартиру, землю, недвижимость — любое имущество, которое находится в собственности. При этом, так же как и в случае с завещанием, дарственная может быть составлена на любого человека, а не только на близкого родственника.
Достоинства и недостатки завещания на квартиру
У завещания, как и у любых юридических документов, имеются свои особенности и, следовательно, свои плюсы и минусы: как для завещателя, так и для наследников.
Достоинства завещания перед другими способами передачи наследства:
- Завещание составляется при жизни собственника им лично и заверяется нотариусом. Наследники могут не знать о воле наследодателя до момента его смерти.
- В завещании можно указать обязательные условия, при которых наследник получит имущество. Например, сосед получит квартиру одинокого завещателя, но будет обязан достойно содержать домашних животных, которые будут проживать в квартире на момент смерти наследодателя. Такое условие называется «завещательное возложение».
- Оформить завещание можно не только на то имущество, которое имеется в собственности завещателя на момент составления документа, но и на то, которое будет в его собственности на день смерти.
- Завещание можно изменять любое количество раз.
- Наследники получат имущество по завещанию только после смерти наследодателя.
- Для родственников умершего, получающих имущество по завещанию, предусмотрен ряд льгот на оплату различных пошлин для вступления в наследство.
- Имущество по завещанию можно передать любому человеку, в том числе не родственнику. Прямые наследники, согласно завещанию, могут не получить ничего.
Недостатки завещания:
- Завещание можно оформить только через нотариуса. За его услуги наследодателю придется заплатить определенную сумму. При изменении содержания завещания услуги придется оплачивать снова.
- При составлении завещания собственник имущества обязан выделить долю в наследстве несовершеннолетним детям (включая приемных) и нетрудоспособным членам семьи (родители, супруг, дети), находящимся на его иждивении. Если в завещании эти лица будут обделены, то они смогут после смерти завещателя оспорить документ.
- Вступить в наследство необходимо не позднее чем через шесть месяцев после смерти наследодателя. Если просрочить этот период хоть на один день, добиваться наследства придется через суд.
- Завещание может быть оспорено любым из прямых наследников на основании того, что завещатель на момент составления документа был невменяем.
- Для получения наследства по завещанию наследнику придется уплатить ряд пошлин, в том числе на получаемое имущество и за услуги нотариуса.
Плюсы и минусы дарственной на родственника или другого человека
Разумеется, оформление дарственной также имеет ряд преимуществ и недостатков.
Почему удобно оформить дарственную:
- Передача имущества по дарственной происходит при жизни собственника, а потому оспорить его волю родственники или прямые наследники не могут, в том числе несовершеннолетние дети и недееспособные члены семьи.
- Договор дарения на имущество можно оформить только письменно, участие нотариуса в случае передачи квартиры или дома необязательно. Однако на практике в Росреестре требуют нотариально заверенный договор.
- При оформлении дарственной на родственника размер госпошлины за нотариальное заверение сделки может быть снижен.
- Родственники не обязаны уплачивать подоходный налог за получение имущества.
Недостатки дарственной для обеих сторон:
- Получатель имущества по дарственной обязан будет уплатить налог на доход в размере 13% от стоимости полученного имущества. Исключение составляют только близкие родственники дарителя.
- Дарение — это двухсторонняя сделка. Поэтому при оформлении дарственной даритель не только обязан передать, но и одариваемый обязан принять имущество в дар.
- Для того чтобы законным собственником имущества, передаваемого по дарственной, стал одариваемый, придется оформить соответствующие документы, например в Росреестре или МФЦ, с уплатой соответствующих пошлин.
- Если вы дарите не всю квартиру, а только долю в ней, то придется обращаться к нотариусу в обязательном порядке.
Что безопаснее и выгоднее — наследство по завещанию или дарственная?
Помимо плюсов и минусов, и при составлении завещания, и при передаче имущества по дарственной имеются определенные риски. Причем как для нынешнего владельца имущества, так и для того, кто его получит. Перечислим некоторые из них.
- При оформлении дарственной на квартиру, дом или землю даритель в момент перехода права собственности теряет все права на имущество. Если на словах вы с одариваемым договорились, что по-прежнему будете проживать в подаренной квартире, то в действительности он получит полное право заставить вас покинуть принадлежащую уже ему жилплощадь.
- Если одариваемый умер раньше дарителя, то имущество переходит к его наследникам, и тогда уже они получают право распоряжаться полученной недвижимостью. И это опять же может обернуться потерей крыши над головой для бывшего дарителя.
- При оформлении завещания на постороннего человека всегда есть риск, что после смерти наследодателя появятся его родственники, которые могут оспорить завещание. А в случае если среди них есть прямые наследники, не достигшие совершеннолетия, или недееспособные близкие родственники, по закону им придется выделить долю в имуществе. Получить по завещанию долю в квартире, частью которой владеют родственники умершего, — неприятная история. Тем более что купить долю наследника по завещанию они, скорее всего, не смогут. А продать ему свои доли могут не пожелать.
- Вступление в наследство по завещанию родственникам обойдется дороже, чем получение недвижимости в дар. Если получатель дара — чужой человек, ему придется заплатить 13% от кадастровой стоимости квартиры. При получении недвижимости по завещанию расходы будут ниже.
- При получении квартиры по завещанию вместе с ней наследник может автоматически получить долги за коммунальные услуги, сумма которых может достигать сотен тысяч рублей.
С учетом всех этих рисков, плюсов и минусов и стоит делать выбор между дарственной и завещанием. Важно понимать, что при оформлении завещания вы до конца жизни сохраняете права на все свое имущество и никто не может лишить вас жилья.
Однако если вы хотите, чтобы ваше имущество не досталось некоторым прямым наследникам ни при каких условиях, а перешло к определенным людям, в том числе не родственникам, то дарственная — наиболее надежный вариант.
Впрочем, в данной ситуации нужно помнить не только об удобстве наследников, но и о своих правах и безопасности.
