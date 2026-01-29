Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 21:54

Джеки Чан рассказал о своем «творческом завещании» после смерти

Джеки Чан записал песню, которую выпустят после его смерти

Джеки Чан Джеки Чан Фото: Nick Zonna/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Знаменитый актер Джеки Чан сделал откровенное заявление о подготовке к своей смерти, пишет Global Times. На премьере своего последнего фильма «Неожиданная семья» в Пекине он сообщил, что заранее записал прощальную песню-послание для поклонников и близких.

Специальный музыкальный трек был создан по личному поручению 71-летнего актера и будет обнародован только после смерти знаменитости. Легендарный каскадер признался, что в последние годы его все чаще посещают мысли о бренности бытия из-за утраты многих друзей и коллег по индустрии. Его социальные сети, по его же словам, теперь во многом стали пространством для памяти об ушедших.

Сейчас мой аккаунт в Weibo почти весь состоит из прощаний, — с грустью отметил он.

Ранее сообщалось, что Джеки Чан прибыл в Алма-Ату, чтобы выбрать локации для будущего совместного фильма с видеопродакшен-студией Salem Entertainment. Отмечается, что большая часть съемок для будущей кинокартины будет проводиться в Казахстане. В компании предпочли оставить в секрете подробности нового фильма.

До этого стало известно, что Джеки Чан посетил тренировку первой ракетки мира Арины Соболенко перед финалом Australian Open. Разминку пришлось прервать, поскольку спортсменка была шокирована появлением знаменитости.

Джеки Чан
музыка
Китай
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп решил произносить название украинской столицы на русский манер
В Чебоксарах девочки-подростки пострадали в ДТП с автобусом
«Дикий вывод»: Захарова осудила Гутерриша за слова о Крыме и Донбассе
Силуанов оценил перспективы развития Домодедово и Шереметьево
Проблем с капремонтом станет меньше — готовится новый закон: что изменится
Какую рассаду сеять в феврале, как это делать правильно. Советы экспертов
Певица Елка намекнула фанатам на тайную свадьбу
Шесть беспилотников сбиты в небе над Херсонской областью
В ООН высказались о праве Крыма и Донбасса на самоопределение
Дополнительные ограничения действуют в одном из южных аэропортов РФ
Полковник Минобороны заявил, что случайно стал спонсором ФБК
ИИ-безумие. Глава Агентства кибербезопасности США слил секреты в ChatGPT
Детское пособие для разведенных: изменения с 1 марта, при чем тут алименты
«Гордиться своим Донни». Трамп изобрел мем-политику: что это значит
Джеки Чан рассказал о своем «творческом завещании» после смерти
«Я переговорил»: Трамп пошутил о солнцезащитных очках Макрона
Работает курьером? Как живет пилот Сергей Белов, посадивший самолет в поле
«Будет мальчик!»: МакSим провела гендер-пати на концерте
«Нам нужны»: Гутерриш призвал к регулированию многополярного мира
В Москве ищут желающего купить самый дорогой офис в России
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.