Джеки Чан рассказал о своем «творческом завещании» после смерти Джеки Чан записал песню, которую выпустят после его смерти

Знаменитый актер Джеки Чан сделал откровенное заявление о подготовке к своей смерти, пишет Global Times. На премьере своего последнего фильма «Неожиданная семья» в Пекине он сообщил, что заранее записал прощальную песню-послание для поклонников и близких.

Специальный музыкальный трек был создан по личному поручению 71-летнего актера и будет обнародован только после смерти знаменитости. Легендарный каскадер признался, что в последние годы его все чаще посещают мысли о бренности бытия из-за утраты многих друзей и коллег по индустрии. Его социальные сети, по его же словам, теперь во многом стали пространством для памяти об ушедших.

Сейчас мой аккаунт в Weibo почти весь состоит из прощаний, — с грустью отметил он.

Ранее сообщалось, что Джеки Чан прибыл в Алма-Ату, чтобы выбрать локации для будущего совместного фильма с видеопродакшен-студией Salem Entertainment. Отмечается, что большая часть съемок для будущей кинокартины будет проводиться в Казахстане. В компании предпочли оставить в секрете подробности нового фильма.

До этого стало известно, что Джеки Чан посетил тренировку первой ракетки мира Арины Соболенко перед финалом Australian Open. Разминку пришлось прервать, поскольку спортсменка была шокирована появлением знаменитости.