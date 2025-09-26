Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 18:03

Джеки Чан прилетел в Казахстан с одной целью

Джеки Чан приехал в Алма-Ату, чтобы выбрать локации к будущему фильму

Джеки Чан Джеки Чан Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Китайский актер Джеки Чан прибыл в Алма-Ату, чтобы выбрать локации для будущего совместного фильма с видеопродакшен-студией Salem Entertainment, сообщили на странице компании в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что большая часть съемок для будущей кинокартины будет проводиться в Казахстане.

В стенах Salem Entertainment прошла рабочая встреча с легендой мирового кинематографа — актером, сценаристом, режиссером и продюсером Джеки Чаном. Мы приступили к реализации большого совместного проекта. За время своего пребывания в Алма-Ате актер вместе с нашей командой провел отбор локаций для будущей картины, большая часть съемок которой пройдет в Казахстане, — уточнили в Salem Entertainment.

В компании предпочли оставить в секрете подробности нового фильма. Отмечается, что поклонники китайского актера долго гадали, зачем он приехал в Казахстан. Одной из версий был просмотр матча между мадридским «Реалом» и «Кайратом».

Ранее стало известно, что нового Джеймса Бонда сыграет малоизвестный в Великобритании актер — команда проекта отказалась от идеи пригласить звезду и проводит кастинг. Съемки картины под руководством режиссера Дени Вильнева планируют начать в 2027 году.

Казахстан
Джеки Чан
фильмы
съемки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
Сгоревшая в проданной квартире петербурженка оказалась жертвой мошенников
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом – готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 28 сентября: ждать ли холод и заморозки
Нашествие опасных божьих коровок зафиксировали в российских регионах
Что известно о последних днях жизни и смерти актрисы Людмилы Гавриловой
ВСУ впали в железнодорожную «кому» после ударов российской авиации
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.