Джеки Чан прилетел в Казахстан с одной целью Джеки Чан приехал в Алма-Ату, чтобы выбрать локации к будущему фильму

Китайский актер Джеки Чан прибыл в Алма-Ату, чтобы выбрать локации для будущего совместного фильма с видеопродакшен-студией Salem Entertainment, сообщили на странице компании в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что большая часть съемок для будущей кинокартины будет проводиться в Казахстане.

В стенах Salem Entertainment прошла рабочая встреча с легендой мирового кинематографа — актером, сценаристом, режиссером и продюсером Джеки Чаном. Мы приступили к реализации большого совместного проекта. За время своего пребывания в Алма-Ате актер вместе с нашей командой провел отбор локаций для будущей картины, большая часть съемок которой пройдет в Казахстане, — уточнили в Salem Entertainment.

В компании предпочли оставить в секрете подробности нового фильма. Отмечается, что поклонники китайского актера долго гадали, зачем он приехал в Казахстан. Одной из версий был просмотр матча между мадридским «Реалом» и «Кайратом».

Ранее стало известно, что нового Джеймса Бонда сыграет малоизвестный в Великобритании актер — команда проекта отказалась от идеи пригласить звезду и проводит кастинг. Съемки картины под руководством режиссера Дени Вильнева планируют начать в 2027 году.