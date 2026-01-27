Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 13:01

В Госдуме рассказали о размерах налога на наследство

Помощник депутата Мосягин: факт получения наследства налогом не облагается

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России не предусмотрен налог за получение наследства, рассказал «Финансам Mail» помощник депутата Государственной Думы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин. Он отметил, что основные расходы связаны с процедурой оформления.

Исключением из этого правила являются доходы, полученные наследниками от использования авторских прав на произведения науки, литературы, искусства, а также от патентов на изобретения. Такие доходы подлежат обложению НДФЛ по стандартной ставке в размере 13 процентов, — рассказал Мосягин.

Помощник депутата объяснил, что при получении свидетельства о праве на наследство у нотариуса уплачивается государственная пошлина. Ее размер будет зависеть от степени родства — для близких родственников она составит 0,3%.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что признание завещания недействительным может лишить человека права на квартиру. Кроме того, по его словам, существует риск остаться без имущества, если суд признает наследника недостойным.

