В Госдуме рассказали о размерах налога на наследство Помощник депутата Мосягин: факт получения наследства налогом не облагается

В России не предусмотрен налог за получение наследства, рассказал «Финансам Mail» помощник депутата Государственной Думы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин. Он отметил, что основные расходы связаны с процедурой оформления.

Исключением из этого правила являются доходы, полученные наследниками от использования авторских прав на произведения науки, литературы, искусства, а также от патентов на изобретения. Такие доходы подлежат обложению НДФЛ по стандартной ставке в размере 13 процентов, — рассказал Мосягин.

Помощник депутата объяснил, что при получении свидетельства о праве на наследство у нотариуса уплачивается государственная пошлина. Ее размер будет зависеть от степени родства — для близких родственников она составит 0,3%.

