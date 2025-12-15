Новый год-2026
Квартира в США и жилье от Лужкова: кому достанется наследство Оганезова

Левон Оганезов Левон Оганезов Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Музыкант Левон Оганезов умер 13 декабря в возрасте 84 лет. У композитора был рак, долгое время артист жил в США. У Оганезова остались квартиры в Москве и Нью-Йорке. Кому достанется наследство Оганезова — в материале NEWS.ru.

Как Оганезов стал популярным

Левон Оганезов родился 25 декабря 1940 года. Его отец был обувщиком, мать — домохозяйкой. Сам музыкант называл себя в шутку «жертвой запрещенного аборта». К тому моменту, как он появился на свет, в семье уже подрастало пятеро детей. Но музыкально одаренным от природы был только Левон Саркисович. Отец подарил детям немецкое пианино, и они по очереди пытались освоить инструмент. Оганезов, не обладая музыкальным образованием, легко воспроизводил популярные мелодии на слух. Первые деньги он стал зарабатывать в подростковом возрасте, аккомпанируя на свадьбах.

Оганезов закончил Московскую Консерваторию им П. И. Чайковского. Первую серьезную работу он получил в 17 лет — заменил заболевшего пианиста Наума Вольтера в Колонном зале Дома союзов. С тех пор Левон Саркисович стал аккомпанировать известным певцам, музыкантам и артистам, среди которых были Иосиф Кобзон, Андрей Миронов и другие. В артистической среде сложилось мнение, что Оганезов — талисман, который приносит удачу.

Позже Левон Саркисович неожиданно попробовал себя в юморе. Он аккомпанировал сатирику Аркадию Арканову и вступал с ним в шуточные диалоги во время номера. Оганезова заметили и позвали на телевидение. В частности, он был соведущим и аккомпаниатором в программе «Добрый вечер с Игорем Угольниковым». Оганезов писал музыку к фильмам и сам играл в кино.

Телеведущая Валентина Леонтьева, спортивный комментатор радио и телевидения Николай Озеров и артисты эстрады Геннадий Хазанов и Левон Оганезов, 1962 год Телеведущая Валентина Леонтьева, спортивный комментатор радио и телевидения Николай Озеров и артисты эстрады Геннадий Хазанов и Левон Оганезов, 1962 год Фото: Валерий Шустов/ РИА Новости

Кому достанется наследство Оганезова

В конце 1960-х Оганезов встретил в автобусе свою будущую жену Софью. Он быстро понял, что влюбился. Вскоре молодые поженились. В браке родились две дочери — Маша и Даша. Первая из них, закончив училище имени Гнесиных, решила получить еще одно образование в Америке. Там она поступила в Нью-Йоркский университет.

Чтобы быть поближе к Маше, вся семья перебралась в США. Вскоре Оганезов стал жить на две страны — выступал в России и проводил время с семьей в Америке.

В 1997 году праздновали 850-летие Москвы. Левон Саркисович работал на праздничных концертах. На одном из мероприятий к нему подошел занимавший тогда пост мэра столицы Юрий Лужков.

«Спрашивает, куда можно мне позвонить. Я говорю, что телефона у меня нет. „Какие проблемы! Поставим!“ — пообещал мэр. „А ставить его некуда, потому что я бомж. И вот… свершилось чудо“, — рассказывал Оганезов.

Левону Саркисовичу выделили квартиру на Кутузовском проспекте (56 кв. м). По его словам, она была ужасная и неухоженная. Артист постепенно сделал ремонт. Сначала побелили стены, потом друзья подарили мебель. Особое место в квартире стала занимать люстра, которая привлекала всеобщее внимание.

Оказалось, что с ней связана особая история. «Найденная на помойке в Нью-Йорке! Иду я выгуливать свою собачку. Вижу, ножку она подняла и беспардонно так писает на эту красоту. Я приволок ее [люстру] домой. Отмыл. Уже здесь, в Москве, навесил на нее хрустальные сережки. Сияет как новенькая», — рассказывал Оганезов.

Левон Оганезов выступает на вечере-открытии «Листая листья октября» в Центральном доме актера имени А. А. Яблочкиной Левон Оганезов выступает на вечере-открытии «Листая листья октября» в Центральном доме актера имени А. А. Яблочкиной Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Музыкант отказался покупать при жизни дачу, так как, по его словам, надо следить за загородным домом. «Мне чужд лозунг „назад, к природе!“. Поэтому у меня нет дачи и, видимо, никогда уже не будет. Да столько просто не заработаю. И не найду в себе сил мобилизовать все средства и построить дом, который потом надо будет охранять, за которым надо следить, чтобы его, не дай бог, не подожгли или не ограбили. На это нужно очень много времени. А все, что отнимает много времени, мне не подходит. Потому что у меня есть профессия, которая требует меня целиком», — говорил артист.

Дочери Оганезова давно живут в США, у композитора остались три внучки. В Нью-Йорке у музыканта осталась небольшая квартира. Оганезов составил завещание, согласно которому все имущество (квартира в Москве и Нью-Йорке) достанется жене Софье и дочерям.

