«Вечная память»: Винокур обратился к вдове умершего Оганезова

Артист Владимир Винокур в личном блоге выразил соболезнования семье умершего музыканта Левона Оганезова и его вдове, Софье. В своем Telegram-канале он назвал Оганезова прекрасным человеком и гениальным музыкантом.

Я очень переживаю его уход, он был человеком моей жизни. <…> Я кланяюсь памяти великого человека. Поклон родным и близким. Кланяюсь Сонечке, которая потеряла не только мужа, но и друга. Кланяюсь дочкам, внучкам и всем родственникам великого человека. Вечная память, — написал телеведущий.

Винокур признался, что смерть Оганезова стала для него тяжелым ударом. Он сказал, что очень переживает утрату, поскольку Оганезов был не просто коллегой и другом, а человеком, сыгравшим важную роль в его жизни и судьбе. Оганезов много сделал для Винокура лично и помог ему стать таким артистом, каким зрители знают его сегодня.

Оганезов скончался 13 декабря на 85-м году жизни. Клмпозитор страдал от онкологического заболевания.

Позже певец и композитор Ян Осин заявил, что Оганезов был добрым человеком с прекрасным чувством юмора. Он подчеркнул, что общение с маэстро было огромным удовольствием, а его уход стал большой потерей для отечественной культуры.