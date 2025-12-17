Новый год-2026
Винокур окончательно отказался от карьеры ведущего

Владимир Винокур
Юморист Владимир Винокур завершил карьеру телеведущего. Он отказался от частных и новогодних выступлений, передает Telegram-канал Mash.

По информации авторов, комику тяжело долго стоять и ходить из-за разрыва пяточного сухожилия, травму он получил в прошлом году. На канале сообщили, что артист отказался принимать участие в корпоративах даже за двойную оплату — якобы для него это долго и тяжело.

В Mash рассказали, что Винокур не собирается окончательно отказываться от выступлений. По информации канала, юморист готов принимать участие в постановках с короткими монологами и пародиями длительностью не больше 40 минут. Авторы попытались связаться с артистом для официального комментария, однако дозвониться до юмориста они не смогли.

Ранее Винокур в личном блоге выразил соболезнования семье умершего музыканта Левона Оганезова и его вдове Софье. Он назвал Оганезова прекрасным человеком и гениальным музыкантом. Винокур признался, что смерть артиста стала для него тяжелым ударом. Он сказал, что очень переживает утрату, поскольку Оганезов был не просто коллегой и другом, а человеком, сыгравшим важную роль в его жизни и судьбе.

