Изворотливость Зеленского, умер Оганезов, бренды-любимчики: что дальше

Источники раскрыли уловку президента Украины Владимира Зеленского касательно выборов, известный композитор Левон Оганезов скончался в Нью-Йорке, стало известно, каким брендам россияне доверяют больше всего, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Зеленский захотел обвести НАТО вокруг пальца словами о выборах?

Слова Зеленского о готовности к выборам на Украине направлены на то, чтобы в страну вошли войска НАТО, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его мнению, как только военнослужащие Альянса войдут на украинскую территорию, они останутся там навсегда.

«То, что Зеленский делает, это попытка втянуть европейцев и американцев на Украину в качестве условия для проведения выборов. И как только НАТО войдет на Украину, они останутся там навсегда. Это будет гарантией того, что не придется идти на какие-либо уступки России», — считает эксперт.

По его словам, такие отчаянные действия Зеленского связаны с осознанием неминуемости победы России на поле боя. В связи с этим призыв украинского политика к перемирию — последняя возможность отсрочить военный триумф Москвы, отметил Дизен.

«Ведь единственная причина, по которой кто-либо вообще говорит о нейтралитете Украины, или уступке территорий, или проведении выборов на Украине, заключается в том, что русские побеждают», — подчеркнул профессор.

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в свою очередь заявил, что Зеленский просто тянет время, говоря о выборах.

«Зеленский так заявил, что я не услышал категорического согласия на проведение выборов. Он сказал, что может провести выборы, но он не сказал, что мы проведем выборы через 60–90 дней. <...> Опять он тянет время для чего-то. Я думаю, для чего-то плохого», — указал Прозоров.

Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может использовать проведение выборов в стране, чтобы добиться режима временного прекращения огня. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва отвергает любые предлоги для требования перемирия или передышки на поле боя.

«Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, естественно», — уточнил он.

Также Песков напомнил, что Зеленский пришел к власти с лозунгами о мире, но вместо этого продолжил нарушать минские договоренности. По его словам, политик своими действиями лишь приближал конфликт.

«Когда Зеленский выиграл выборы <...>, он пришел с лозунгами о мире. Вместо этого он продолжил нарушать минские договоренности. <...> Стало очевидно, что никто не собирается [выполнять договоренности]», — резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Композитор Оганезов умер в США

Известный музыкант и композитор Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак почки. В последние годы народный артист России проживал в США.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 13 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался Левон Саркисович Оганезов», — сказано в публикации на его странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Прощание с Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке.

«Панихида. Дата: вторник, 16 декабря 2025 года. Время: 11:00. Место: Похоронное бюро Баллард-Дюранд, Мэйпл-авеню, 2 Уайт Плейнс, Нью-Йорк 10601. Похороны и погребение. Место: кладбище Кенсико 273 Лейквью-авеню Вальхалла, Нью-Йорк 10595», — говорится в сообщении.

Левон Оганезов Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Певец Ян Осин рассказал, что Оганезов был добрым человеком с прекрасным чувством юмора. Он подчеркнул, что общение с маэстро было огромным удовольствием, а его уход стал большой потерей для отечественной культуры.

«Левон Оганезов был замечательным человеком и с точки зрения музыкального профессионализма, и с точки зрения человечности. Общаться с ним было огромным удовольствием. Он был очень добрым человеком с прекрасным чувством юмора. Во время репетиций у него мы пили чай в так называемой берлоге, разговаривали о музыке и о жизни. Очень добрые и теплые воспоминания», — высказался композитор.

Последние годы Оганезов жил в США, поближе к дочерям Марии и Дарье и трем внучкам. Он переехал туда по семейным обстоятельствам. Несмотря на смену места жительства, артист продолжал поддерживать профессиональные контакты в России и периодически участвовал в культурных и телевизионных проектах.

Перечислены самые любимые бренды у россиян

Производители товаров повседневного спроса, а также цифровые и технологические компании пользуются наибольшим доверием и симпатией у жителей российских городов, гласит пилотное исследование аналитического центра НАФИ. Так, в топ-5 брендов, пользующихся наибольшим доверием и любовью у жителей российских городов, вошли Samsung, «Яндекс», «Сбер», Ozon и Adidas.

Всего подготовленная экспертами НАФИ «карта доверия» включает 50 брендов. Самым крупным кластером стали производители товаров повседневного спроса — на них пришлось 36% списка. Участники опроса назвали 18 брендов этой категории, среди которых Coca-Cola, Nestle, «Простоквашино», «Мираторг», «Добрый» и «Любятово».

Второй кластер составили производители электроники и бытовой техники. Он охватывает 20% списка и включает 10 брендов, в том числе Samsung, Apple, Sony, LG, Xiaomi, Philips и Bosch.

Третий кластер сформировали компании, представляющие сферу цифровых сервисов и технологий, а также розничной торговли. Их доля составила по 18% — по девять брендов в каждой категории. Среди цифровых и технологических компаний респонденты отметили «Яндекс», «Сбер», Ozon, Wildberries, МТС, VK и Google, а среди розничных сетей — «Магнит», «Пятерочку», «Ленту» и Zara.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четвертый кластер пришелся на бренды автомобильной промышленности с долей 8%. В этой категории участники исследования упомянули Toyota, BMW, Mercedes-Benz и Lada.

Читайте также:

Запад против Зеленского и элиты под Сумами: новости СВО на вечер 15 декабря

Чуть не повторили судьбу Усольцевых: как в тайге спасли 13 туристов

Погода в Москве во вторник, 16 декабря: ждать ли ливней со снегом и холода

Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге

Отрезал половые органы: шизофреник-трупоед пришел в себя спустя 35 лет