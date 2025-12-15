Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 20:15

Изворотливость Зеленского, умер Оганезов, бренды-любимчики: что дальше

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Источники раскрыли уловку президента Украины Владимира Зеленского касательно выборов, известный композитор Левон Оганезов скончался в Нью-Йорке, стало известно, каким брендам россияне доверяют больше всего, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Зеленский захотел обвести НАТО вокруг пальца словами о выборах?

Слова Зеленского о готовности к выборам на Украине направлены на то, чтобы в страну вошли войска НАТО, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его мнению, как только военнослужащие Альянса войдут на украинскую территорию, они останутся там навсегда.

«То, что Зеленский делает, это попытка втянуть европейцев и американцев на Украину в качестве условия для проведения выборов. И как только НАТО войдет на Украину, они останутся там навсегда. Это будет гарантией того, что не придется идти на какие-либо уступки России», — считает эксперт.

По его словам, такие отчаянные действия Зеленского связаны с осознанием неминуемости победы России на поле боя. В связи с этим призыв украинского политика к перемирию — последняя возможность отсрочить военный триумф Москвы, отметил Дизен.

«Ведь единственная причина, по которой кто-либо вообще говорит о нейтралитете Украины, или уступке территорий, или проведении выборов на Украине, заключается в том, что русские побеждают», — подчеркнул профессор.

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в свою очередь заявил, что Зеленский просто тянет время, говоря о выборах.

«Зеленский так заявил, что я не услышал категорического согласия на проведение выборов. Он сказал, что может провести выборы, но он не сказал, что мы проведем выборы через 60–90 дней. <...> Опять он тянет время для чего-то. Я думаю, для чего-то плохого», — указал Прозоров.

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может использовать проведение выборов в стране, чтобы добиться режима временного прекращения огня. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва отвергает любые предлоги для требования перемирия или передышки на поле боя.

«Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, естественно», — уточнил он.

Также Песков напомнил, что Зеленский пришел к власти с лозунгами о мире, но вместо этого продолжил нарушать минские договоренности. По его словам, политик своими действиями лишь приближал конфликт.

«Когда Зеленский выиграл выборы <...>, он пришел с лозунгами о мире. Вместо этого он продолжил нарушать минские договоренности. <...> Стало очевидно, что никто не собирается [выполнять договоренности]», — резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Композитор Оганезов умер в США

Известный музыкант и композитор Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак почки. В последние годы народный артист России проживал в США.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 13 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался Левон Саркисович Оганезов», — сказано в публикации на его странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Прощание с Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке.

«Панихида. Дата: вторник, 16 декабря 2025 года. Время: 11:00. Место: Похоронное бюро Баллард-Дюранд, Мэйпл-авеню, 2 Уайт Плейнс, Нью-Йорк 10601. Похороны и погребение. Место: кладбище Кенсико 273 Лейквью-авеню Вальхалла, Нью-Йорк 10595», — говорится в сообщении.

Левон Оганезов Левон Оганезов Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Певец Ян Осин рассказал, что Оганезов был добрым человеком с прекрасным чувством юмора. Он подчеркнул, что общение с маэстро было огромным удовольствием, а его уход стал большой потерей для отечественной культуры.

«Левон Оганезов был замечательным человеком и с точки зрения музыкального профессионализма, и с точки зрения человечности. Общаться с ним было огромным удовольствием. Он был очень добрым человеком с прекрасным чувством юмора. Во время репетиций у него мы пили чай в так называемой берлоге, разговаривали о музыке и о жизни. Очень добрые и теплые воспоминания», — высказался композитор.

Последние годы Оганезов жил в США, поближе к дочерям Марии и Дарье и трем внучкам. Он переехал туда по семейным обстоятельствам. Несмотря на смену места жительства, артист продолжал поддерживать профессиональные контакты в России и периодически участвовал в культурных и телевизионных проектах.

Перечислены самые любимые бренды у россиян

Производители товаров повседневного спроса, а также цифровые и технологические компании пользуются наибольшим доверием и симпатией у жителей российских городов, гласит пилотное исследование аналитического центра НАФИ. Так, в топ-5 брендов, пользующихся наибольшим доверием и любовью у жителей российских городов, вошли Samsung, «Яндекс», «Сбер», Ozon и Adidas.

Всего подготовленная экспертами НАФИ «карта доверия» включает 50 брендов. Самым крупным кластером стали производители товаров повседневного спроса — на них пришлось 36% списка. Участники опроса назвали 18 брендов этой категории, среди которых Coca-Cola, Nestle, «Простоквашино», «Мираторг», «Добрый» и «Любятово».

Второй кластер составили производители электроники и бытовой техники. Он охватывает 20% списка и включает 10 брендов, в том числе Samsung, Apple, Sony, LG, Xiaomi, Philips и Bosch.

Третий кластер сформировали компании, представляющие сферу цифровых сервисов и технологий, а также розничной торговли. Их доля составила по 18% — по девять брендов в каждой категории. Среди цифровых и технологических компаний респонденты отметили «Яндекс», «Сбер», Ozon, Wildberries, МТС, VK и Google, а среди розничных сетей — «Магнит», «Пятерочку», «Ленту» и Zara.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четвертый кластер пришелся на бренды автомобильной промышленности с долей 8%. В этой категории участники исследования упомянули Toyota, BMW, Mercedes-Benz и Lada.

Читайте также:

Запад против Зеленского и элиты под Сумами: новости СВО на вечер 15 декабря

Чуть не повторили судьбу Усольцевых: как в тайге спасли 13 туристов

Погода в Москве во вторник, 16 декабря: ждать ли ливней со снегом и холода

Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге

Отрезал половые органы: шизофреник-трупоед пришел в себя спустя 35 лет

Украина
выборы
Владимир Зеленский
НАТО
Левон Оганезов
музыканты
артисты
смерти
США
бренды
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наводнение забрало жизнь россиянки на популярном курорте
Россиянам раскрыли, как вернуть новогоднюю елку
Раскрыт минимальный размер пенсий в России в 2026 году после индексации
Ранивший учительницу школьник явился не вовремя
Якушев, фото из Киева, написание стихов: как живет актриса Мария Пирогова
Новая экономика скорости: как меняется ценность оперативных поставок
Мужчину оштрафовали из-за залетевшего в рот листочка с дерева
«Своя жизнь»: Галустян признался, какие у него со Светлаковым отношения
Россияне стали чаще покупать одну модель отечественного авто
Захарова раскрыла, есть ли россияне среди жертв бойни в Сиднее
Суд заслушал первые показания обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»
Мерц раскрыл, что будет с замороженными активами России
Военный раскрыл лживые планы Украины по давлению на Трампа
Запасы газа одной страны ЕС опасно истощились в начале зимы
Россия отправила за рубеж подборку о преступлениях ВСУ
Парень избил бывшую девушку, чтобы не оплачивать взятые на ее имя кредиты
Путин принял решение о нефтяных контрмерах против Запада
Изворотливость Зеленского, умер Оганезов, бренды-любимчики: что дальше
Член СВОП раскрыл, где следует искать истоки финской русофобии
«Тайга в тарелке»: рулет из лаваша с семгой — необычное на Новый год
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
Общество

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.