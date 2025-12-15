«Дал поручение»: Зеленский принял важное решение по выборам на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде разработать закон о возможности выборов в условиях военного положения, сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники. Однако, как отмечает агентство, некоторые участники процесса сомневаются в целесообразности подобного закона, который предполагает проведение голосования в сжатые 60-дневные сроки.

Зеленский дал поручение депутатам разработать проект закона о возможности проведения выборов во время военного положения, — говорится в публикации.

Ранее Зеленский заявил, что не цепляется за свою должность. Он также сообщил о готовности провести голосование, при условии что Соединенные Штаты и европейские партнеры сумеют гарантировать безопасность избирательного процесса.

Кроме того, помощник президента РФ Юрий Ушаков указал, что заявление президента Украины о готовности к выборам было сделано под прямым давлением со стороны Вашингтона. До этого американский лидер Дональд Трамп публично высказался о необходимости проведения голосования в стране.