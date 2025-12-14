Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 17:54

«Не держусь за кресло»: Зеленский оценил идею выборов президента Украины

Зеленский заявил, что готов провести выборы президента Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не держится за свое кресло, сообщило украинское издание «Новости.LIVE». Он добавил, что готов провести выборы, если США и европейские союзники смогут «обеспечить безопасность» их проведения.

Были сигналы от США о выборах президента Украины. Мой ответ, что я не держусь за кресло. Считаю, что Украина должна быть готова к любому развитию событий. Попросил, чтобы партнеры помогли в вопросе безопасности, если будут выборы, и сказал, чтобы депутаты наработали варианты, как это реализовать, если так будет развиваться ситуация, — заявил он.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что на предстоящих всеобщих президентских выборах в Украине могут баллотироваться Залужный, Буданов, Свириденко и действующий президент Владимир Зеленский. По его словам, каждый из этих кандидатов имеет свою политическую базу, однако предвыборная кампания еще не стартовала.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп высказался о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув право жителей страны на демократическое волеизъявление. Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявлял о возможности подготовки к выборам, но требовал от США и европейских государств гарантий безопасности их проведения.

