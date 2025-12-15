Запад против Зеленского и элиты под Сумами: новости СВО на вечер 15 декабря

Украинские войска перебросили под Сумы элитную бригаду, которая обучалась в Польше, российские войска могут освободить Гуляйполе до наступления Нового года, а президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит переворот под руководством Запада. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Киев отчаянно бросает в бой сильнейшие бригады

Как утверждает источник в силовых структурах, Вооруженные силы Украины перебросили под Красноармейск в ДНР бойцов батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его данным, командование противника надеется прорвать российское окружение. В Министерстве обороны эту информацию не комментировали.

Тем временем на Сумском направлении украинские войска перебросили элитную 160-ю отдельную механизированную бригаду. Согласно сведениям источника в силовых структурах, военные проходили подготовку в Польше.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Назван вероятный срок освобождения Гуляйполя

Министерство обороны России объявило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили поселок Песчаное в Днепропетровской области. В ведомстве отметили успех в результате решительных действий российских военнослужащих.

Что касается Гуляйполя, по мнению военного эксперта и историка войск ПВО Юрия Кнутова, российские войска могут освободить населенный пункт до наступления Нового года. По его словам, более точные сроки будут определены исходя из развития событий на поле боя и метеорологических условий.

Двое солдат поодиночке переломили ход боев

Как рассказал замкомандира батальона спецназа «Ахмат» с позывным Гром, российский военнослужащий внезапно появился на поле боя и спас группу штурмовиков. По его словам, военные не сразу нашли товарищей, которые должны были их встретить, а дом с позицией этих солдат оказался разбит.

Другой боец, военнослужащий 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск России с позывным Грант, взял под контроль опорный пункт противника. Как отметил его сослуживец с позывным Филин, десантник действовал в одиночку. Изначально он должен был брать опорный пункт с еще одним солдатом, но тот был ранен.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Украинцев начали переманивать долларами

Пленный украинский солдат Сергей Ионов признался, что окруженным в Димитрове (Мирнограде) военнослужащим не доставляют провизию. По его словам, в подразделениях также не производится ротация личного состава. Пленный пытался отказаться от службы по состоянию здоровья, но ему отказали.

При этом, как узнал источник в силовых структурах, украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен после распространения в зоне СВО специальных материалов. Речь идет о долларовых купюрах с QR-кодами, ведущими на соответствующий Telegram-бот.

Кто заставил Киев отказаться от экономической зоны в Донбассе

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Европейский cоюз может вынудить Украину продолжать военные действия в Донбассе. По его мнению, Киев под давлением ЕС отказался от создания экономической зоны, что может привести к катастрофическим последствиям для ВСУ.

Дандыкин подчеркнул, что армия России ежедневно освобождает несколько километров территорий в зоне спецоперации. По его словам, до Краматорска осталось всего 12 км, хотя раньше это расстояние составляло 80 км. До Славянска, заключил эксперт, осталось немного больше, но ВС РФ обязательно достигнут своих целей.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Зеленского ждет удар от Запада

Член национально-консервативной партии «Альянс свободы» в Финляндии Армандо Мема выразил недоумение из-за требования президента Украины Владимира Зеленского по гарантиям безопасности для урегулирования конфликта. По его мнению, глава государства хочет пятую статью НАТО, но не говорит об этом прямо.

При этом внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен считает, что Зеленского могут сместить с поста главы государства путем замаскированного переворота. По его словам, демократический сдвиг в стране может произойти под руководством западных держав.

Хеннингсен уверен, что переворот случится «в мгновение ока». Это произойдет, как только на Западе поймут, что больше нет смысла изображать Зеленского Уинстоном Черчиллем.

