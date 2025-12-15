Украинские войска перебросили на Сумское направление недавно сформированную 160-ю отдельную механизированную бригаду, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его сведениям, военные проходили подготовку в Польше.
На Сумское направление переброшена недавно сформированная 160-я отдельная механизированная бригада. Личный состав бригады проходил подготовку в Польше, — отметил источник.
В силовых структурах уточнили, что в районе размещения подразделения стало больше военных патрулей. Эти меры нужны, чтобы не допустить самовольного ухода военнослужащих из части.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что моральный дух и сопротивляемость солдат ВСУ ослабевают на фоне мирных переговоров и возможного скорого завершения конфликта. Он отметил, что удары армии РФ по военным объектам на территории противника также сказываются на его обороноспособности.