15 декабря 2025 в 09:29

Под Сумами заметили ультраэлитную бригаду ВСУ

ВСУ перебросили обученную в Польше бригаду под Сумы

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские войска перебросили на Сумское направление недавно сформированную 160-ю отдельную механизированную бригаду, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его сведениям, военные проходили подготовку в Польше.

На Сумское направление переброшена недавно сформированная 160-я отдельная механизированная бригада. Личный состав бригады проходил подготовку в Польше, — отметил источник.

В силовых структурах уточнили, что в районе размещения подразделения стало больше военных патрулей. Эти меры нужны, чтобы не допустить самовольного ухода военнослужащих из части.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что моральный дух и сопротивляемость солдат ВСУ ослабевают на фоне мирных переговоров и возможного скорого завершения конфликта. Он отметил, что удары армии РФ по военным объектам на территории противника также сказываются на его обороноспособности.

