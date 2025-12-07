Военэксперт ответил, почему обороноспособность ВСУ будет падать

Моральный дух и сопротивляемость солдат Вооруженных сил Украины ослабевает на фоне мирных переговоров и возможного скорого завершения конфликта, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что удары российской армии по военным объектам на территории противника также сказываются на его обороноспособности.

Конечно, ВСУ сопротивляются. То, что будут успехи РФ на Харьковском, Днепропетровском, Запорожском направлениях, это очевидно. Все знают: мирные переговоры идут. Когда люди находятся в условиях, когда ни воды, ни пищи, ничего нет, и их засылают на верную смерть, когда вроде бы мир уже становится ближе, это тоже влияет на состояние. Тем более ВСУ уже знают и видели, сколько погибло. Сейчас посылают всех, кого возьмут, кого отыщут в тюрьмах или на улицах, или по квартирам. Все это сказывается. Наши удары практически каждый день работают по объектам ВПК по всей территории Украины. И все это позволяет сказать, что сопротивление будет падать, ― объяснил Дандыкин.

Ранее из радиоперехватов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, стало известно, что в рядах украинской армии в Днепропетровской области начались серьезные конфликты на фоне высоких потерь. Причиной споров стали попытки солдат оставить позиции на фоне непрекращающихся обстрелов.