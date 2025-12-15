Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 14:05

Раскрыто, почему Киев отказался от создания экономической зоны в Донбассе

Военэксперт Дандыкин: ЕС может заставить Украину продолжать воевать за Донбасс

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Европейский cоюз может вынудить Украину продолжать военные действия в Донбассе, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, Киев под давлением ЕС отказался от создания экономической зоны, что может привести к катастрофическим последствиям для ВСУ.

[Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) тут ни при чем. Россия, конечно, на это не согласится, но Киеву такая зона была бы выгодна. Однако подобные решения принимают кукловоды Европы. Немцы, французы и англичане же не мытьем, так катаньем устроили переговоры с американской стороной касательно украинского конфликта. Возможно, они так хотят заставить США переориентировать свое внимание на другие проблемы. У них же есть интересы в Латинской Америке, Венесуэле с ее нефтью, Арктике, где они хотят с нами сотрудничать. А может, это сигнал, что ЕС еще заставит Киев повоевать за Донбасс, что, конечно, приведет лишь к еще большим потерям в рядах ВСУ, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России ежедневно освобождают несколько километров территорий в зоне спецоперации. По словам военного эксперта, до Краматорска осталось всего 12 км, хотя раньше это расстояние составляло 80 км. До Славянска, заключил Дандыкин, осталось немного больше, но ВС РФ обязательно достигнут своих целей.

Ранее сообщалось, что Киев отклонил американское предложение о создании демилитаризованной свободной экономической зоны. Этот план был частью инициативы президента США Дональда Трампа, направленной на мирное разрешение кризиса.

Евросоюз
Украина
СВО
Киев
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный музей Франции закрылся из-за забастовки
В Госдуме раскрыли главную гарантию безопасности для Украины
«Мы в одном шаге»: Украина подошла к опасной черте в энергетике
В Германии предъявили обвинение депутату за наци-приветствие
В Госдуме предложили запретить музыку группы Pussy Riot в России
Как подобрать идеальный подарок по знаку Зодиака: гид для всех
Корнишоны на вашем столе: что это за огурчики и с чем их есть
Удары по ДНР довели командира ВСУ до тюремной камеры
Правительство Самарской области отправили в отставку
Умер нидерландский режиссер Паул де Нойер
В Госдуме подвели итоги конкурса «Культурная столица 2027 года»
«Важно помнить»: Володин обратился к россиянам в День памяти журналистов
В Пермском крае потерялась еще одна группа туристов
«Елки-12». Чем фильм похож на «Слово пацана» и «Москва слезам не верит»
Суд арестовал мужчину за приставание к блогеру в московском метро
Появилась новая версия пропажи туристов на Ослянке
Раскрыты самые необычные имена новорожденных москвичей в 2025 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 15 декабря, фото, видео
Влияние географии на себестоимость топлива: российская специфика
Москалькова раскрыла, какой алгоритм смогли наладить Россия и Украина
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.