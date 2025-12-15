Европейский cоюз может вынудить Украину продолжать военные действия в Донбассе, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, Киев под давлением ЕС отказался от создания экономической зоны, что может привести к катастрофическим последствиям для ВСУ.

[Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) тут ни при чем. Россия, конечно, на это не согласится, но Киеву такая зона была бы выгодна. Однако подобные решения принимают кукловоды Европы. Немцы, французы и англичане же не мытьем, так катаньем устроили переговоры с американской стороной касательно украинского конфликта. Возможно, они так хотят заставить США переориентировать свое внимание на другие проблемы. У них же есть интересы в Латинской Америке, Венесуэле с ее нефтью, Арктике, где они хотят с нами сотрудничать. А может, это сигнал, что ЕС еще заставит Киев повоевать за Донбасс, что, конечно, приведет лишь к еще большим потерям в рядах ВСУ, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России ежедневно освобождают несколько километров территорий в зоне спецоперации. По словам военного эксперта, до Краматорска осталось всего 12 км, хотя раньше это расстояние составляло 80 км. До Славянска, заключил Дандыкин, осталось немного больше, но ВС РФ обязательно достигнут своих целей.

Ранее сообщалось, что Киев отклонил американское предложение о создании демилитаризованной свободной экономической зоны. Этот план был частью инициативы президента США Дональда Трампа, направленной на мирное разрешение кризиса.