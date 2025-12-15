Новый год-2026
15 декабря 2025

Зеленский поставил крест на одной идее Трампа

Украина не поддержала предложение США о создании особой экономической зоны

Киев отказался от американского предложения по созданию демилитаризованной свободной экономической зоны, сообщает издание Politico со ссылкой на источник. Данный план был частью инициативы администрации главы США Дональда Трампа по мирному урегулированию кризиса.

Украина отклонила это предложение, — говорится в материале.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что демилитаризованная территория может быть создана в западной части Украины, уходя вглубь на расстояние до 1000 километров от российских рубежей. По его мнению, первоначальным условием для этого должен стать выход России на свои границы в соответствии с Конституцией.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что не планирует соглашаться на вывод украинской армии с территории ДНР в контексте обсуждаемого мирного плана. Данный вопрос был им обозначен как одна из тем, по которой согласие сторон пока не достигнуто.

Также экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что вывод ВСУ из Донбасса будет равнозначен политической смерти для Зеленского. По его оценке, украинский глава в данном случае станет действовать исходя лишь из собственных мотивов.

