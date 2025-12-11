Демилитаризованная зона может пройти по территории Западной Украины с глубиной до 1000 км от регионов РФ, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, для начала Россия обязана выйти на свои конституционные границы.

Если представить себе контуры демилитаризованной зоны на Украине, то надо учесть, что Россия должна выйти на свои государственные границы, потому что Конституцию изменить нельзя. Мы ни в коей мере не можем рассматривать остановку боевых действий, пока вся территория РФ не будет полностью освобождена. Я думаю, нормальной средневзвешенной величиной будет 1000 км, отложенных от госграницы в сторону Запада. Вы легко можете определить по карте, что мы выйдем на Западную Украину, — пояснил Артамонов.

Он также подчеркнул, что контроль за 1000-километровой зоной должна осуществлять российская армия, поскольку гарантии Запада ненадежны. По словам военэксперта, уже зафиксированы случаи гибели действующих военнослужащих Великобритании, Франции и Польши на территории Украины.

Мы видим, что натовцы утратили возможность что-то кому-то гарантировать. Сегодня Великобритания подтвердила, что ее солдат погиб на Украине. До этого я неоднократно рассказывал о том, как там умирали французские и польские действующие военнослужащие. Поэтому получается, что верить в то, что зону безопасности на Украине гарантируют западники, мы не можем, просто исходя из фактов их заявлений и прямого участия в боях. Соответственно, в этой демилитаризированной тысячекилометровой зоне по глубине вдоль всей государственной границы должна находиться наша армия, — резюмировал Артамонов.

Ранее европейские дипломаты заявили, что США предложили Украине гарантированную безопасность и создание «самой высокотехнологичной демилитаризованной зоны» в мире, если Киев выведет войска из Донбасса. Украинские официальные лица подтвердили, что Соединенные Штаты настаивают на создании буферной зоны, аналогичной разделяющей КНДР и Южную Корею.