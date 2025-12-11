Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 16:27

Военэксперт ответил, где может пройти демилитаризованная зона на Украине

Военэксперт Артамонов: демилитаризованная зона может пройти по Западной Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Демилитаризованная зона может пройти по территории Западной Украины с глубиной до 1000 км от регионов РФ, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, для начала Россия обязана выйти на свои конституционные границы.

Если представить себе контуры демилитаризованной зоны на Украине, то надо учесть, что Россия должна выйти на свои государственные границы, потому что Конституцию изменить нельзя. Мы ни в коей мере не можем рассматривать остановку боевых действий, пока вся территория РФ не будет полностью освобождена. Я думаю, нормальной средневзвешенной величиной будет 1000 км, отложенных от госграницы в сторону Запада. Вы легко можете определить по карте, что мы выйдем на Западную Украину, — пояснил Артамонов.

Он также подчеркнул, что контроль за 1000-километровой зоной должна осуществлять российская армия, поскольку гарантии Запада ненадежны. По словам военэксперта, уже зафиксированы случаи гибели действующих военнослужащих Великобритании, Франции и Польши на территории Украины.

Мы видим, что натовцы утратили возможность что-то кому-то гарантировать. Сегодня Великобритания подтвердила, что ее солдат погиб на Украине. До этого я неоднократно рассказывал о том, как там умирали французские и польские действующие военнослужащие. Поэтому получается, что верить в то, что зону безопасности на Украине гарантируют западники, мы не можем, просто исходя из фактов их заявлений и прямого участия в боях. Соответственно, в этой демилитаризированной тысячекилометровой зоне по глубине вдоль всей государственной границы должна находиться наша армия, — резюмировал Артамонов.

Ранее европейские дипломаты заявили, что США предложили Украине гарантированную безопасность и создание «самой высокотехнологичной демилитаризованной зоны» в мире, если Киев выведет войска из Донбасса. Украинские официальные лица подтвердили, что Соединенные Штаты настаивают на создании буферной зоны, аналогичной разделяющей КНДР и Южную Корею.

Россия
Украина
Запад
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД предупредили о распространении фейков о переговорах по Украине
Стало известно, кто из актеров вернется во франшизу «Голодных игр»
Экс-подполковник СБУ обнародовал документы о причастности Запада к Майдану
Ветеринар рассказал, какие новогодние атрибуты опасны для животных
Волочкова выступила за естественную красоту зрелых женщин
К обвиняемым в покушении на Симоньян выдвинули иск на 35 млн рублей
На «Госуслугах» появился сервис для беременных
Российский космонавт удивил признанием о тоске по «третьему небу» на МКС
В Госдуме ответили, как не допустить нападения НАТО на Калининград
Европу потрясла еще одна кража из музея
Международная федерация хоккея с мячом почтила память Скрынника
В ГД назвали несправедливостью размер квоты для российских лыжников
Жертвы «схемы Долиной» отключили пенсионерке свет в квартире
Взрыв в жилом доме под Волгоградом 11 декабря: жертвы, была ли атака ВСУ?
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Урсиды
Инвалидность, операция, скандал из-за Ковальчук: куда пропал певец Чумаков
В подъезде дома в Москве нашли тела двух человек
Россиянам озвучили допустимую норму вина
Россиянин угодил в больницу после попытки забраться на елку
Тарасова оценила шансы Аделии Петросян на олимпийское золото
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.