«Смерти подобно»: экс-депутат Рады о возможном выходе ВСУ из Донбасса

Отступление ВСУ из Донбасса равносильно смерти для президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его мнению, украинский политик будет руководствоваться исключительно личными интересами в этом вопросе.

Для Зеленского сегодня объявить, что ВСУ уходят из Донбасса, смерти подобно. Хотя я не считаю, что и нам выгодно американское предложение, потому что какая демилитаризация, если у Киева армия 800 тыс. останется? Где тут демилитаризация Украины? Это американцы пытаются найти какое-то решение. Хотя, если честно, то лучшим их решением было бы просто уйти, прекратить оказывать помощь Украине, и дальше мы сами все свои вопросы решим, — высказался Марков.

Он подчеркнул, что в настоящее время Зеленский не думает о благополучии страны, поскольку его главная цель — обеспечить свою безопасность. По мнению экс-нардепа, если исходить из интересов украинского народа, то необходимо любой ценой достичь мира, а уже в ходе переговоров урегулировать все детали.

Ранее Зеленский высказал предположение о возможном проведении референдума на Украине по вопросу, касающемуся территориальных изменений. Однако конкретные детали его организации пока не уточнялись.