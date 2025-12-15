Подразделения группировки войск «Восток» освободили поселок Песчаное в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны России в Telegram-канале. В ведомстве отметили успех в результате решительных действий российских военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили поселок Песчаное Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что в ходе активных боевых действий Вооруженные силы России освободили населенные пункты Новоданиловка в Запорожской области и Червоное в ДНР. Эти успехи были достигнуты военнослужащими группировки «Днепр» в рамках наступательных операций на данных участках фронта.

Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщил, что освобождение Варваровки в Запорожской области позволит завершить очистку восточного берега реки Гайчур. По его словам, переход данного села под контроль российских вооруженных сил является значительным этапом для последующего продвижения в данном районе.