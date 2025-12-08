ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 12:36

Российская армия за сутки освободила два населенных пункта

Российские войска освободили Новоданиловку и Червоное за сутки

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России в ходе боев освободили населенные пункты Новоданиловка в Запорожской области и Червоное в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Данные успехи были достигнуты бойцами группировки «Днепр» в рамках наступательных действий на указанных направлениях.

Подразделениями группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Новоданиловка Запорожской области. <…> Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Червоное Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России поделилось кадрами, на которых российские военнослужащие водружают государственный флаг в освобожденном населенном пункте Ровном на территории ДНР. В данной операции были задействованы бойцы 1435-го мотострелкового полка, входящего в состав Центральной группировки войск.

Кроме того, пресс-служба МО РФ сообщила, что на Константиновском направлении расчеты реактивных систем залпового огня «Град» из состава группировки «Юг» поразили позиции Вооруженных сил Украины. В результате точного удара по выявленным целям противник понес существенные потери в личном составе.

ВС РФ
СВО
Запорожская область
ДНР
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик предупредила москвичей об изменении температуры
В РПЦ нашли способ, как решить проблему школьной травли
В Приморье рыбаки спасли ушедшего под лед на квадроцикле мужчину
Политолог раскрыл, чем плоха для Киева новая доктрина нацбезопасности США
Продюсер объяснил отмену концертов Нурлана Сабурова в России
Старейшая в России звукозаписывающая компания вернулась к пластинкам
Несмотря на рак: интервью с Еленой Алончиковой о бизнесе и донорстве
Стало известно, что подарили лесничему за поиск главной новогодней елки
В российском городе отменили концерт известного комика
Рейс Сургут — Самара столкнулся с одновременным отказом семи систем
NEWS.ru и «Одноклассники» скоро завершат прием заявок на совместный конкурс
Астроном рассказал, как лучше наблюдать пик звездопада Геминиды
Простая выпечка на ужин: румяные слоеные пирожки за 40 минут
Российские войска уничтожают окруженного противника в Димитрове
В ГД оценили план ЕС принять Украину и начать войну с Россией в 2030 году
Молодой отчим предстанет перед судом за истязание детей под Петербургом
Ученый объяснил, откуда в Чернобыле взялись синие собаки
В Роспотребнадзоре напомнили о правилах безопасности при катании на коньках
«От лукавого»: в СВОП высмеяли планы ЕС по вечной блокировке активов России
Что такое слюр и почему это опасно: рассказываем простыми словами
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.