Российская армия за сутки освободила два населенных пункта

Вооруженные силы России в ходе боев освободили населенные пункты Новоданиловка в Запорожской области и Червоное в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Данные успехи были достигнуты бойцами группировки «Днепр» в рамках наступательных действий на указанных направлениях.

Подразделениями группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Новоданиловка Запорожской области. <…> Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Червоное Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России поделилось кадрами, на которых российские военнослужащие водружают государственный флаг в освобожденном населенном пункте Ровном на территории ДНР. В данной операции были задействованы бойцы 1435-го мотострелкового полка, входящего в состав Центральной группировки войск.

Кроме того, пресс-служба МО РФ сообщила, что на Константиновском направлении расчеты реактивных систем залпового огня «Град» из состава группировки «Юг» поразили позиции Вооруженных сил Украины. В результате точного удара по выявленным целям противник понес существенные потери в личном составе.