Более 86 тыс. человек встретят Новый год в необычном месте Около 86,5 тыс. человек встретят Новый год в поездах России

Новый год в поезде встретят около 86,5 тыс. россиян, более 15 тыс. из них — дети, сообщил глава Росжелдора Александр Сахаров в рамках совещания о функционировании транспортного комплекса в период новогодних праздников. Всего в новогоднюю ночь по России будет следовать 562 пассажирских состава, передает ТАСС. Сахаров отметил, что все дети в поездах в новогоднюю ночь получат подарки и внимание.

Ранее выяснилось, что большинство россиян (73%) планируют встретить Новый 2026 год дома. В то же время лишь 7% опрошенных намерены работать в праздничную ночь, среди них в основном представители профессий, требующих непрерывного присутствия на рабочем месте. В гостях праздник встретят 4% респондентов, а 3% планируют уехать в другой регион. Только 2% опрошенных выбрали нестандартные варианты празднования — например, выезд за город, посещение ресторана, поездка за границу или на курорт.