30 декабря 2025 в 10:48

Более 86 тыс. человек встретят Новый год в необычном месте

Около 86,5 тыс. человек встретят Новый год в поездах России

Фото: Татьяна Меель/РИА Новости
Новый год в поезде встретят около 86,5 тыс. россиян, более 15 тыс. из них — дети, сообщил глава Росжелдора Александр Сахаров в рамках совещания о функционировании транспортного комплекса в период новогодних праздников. Всего в новогоднюю ночь по России будет следовать 562 пассажирских состава, передает ТАСС. Сахаров отметил, что все дети в поездах в новогоднюю ночь получат подарки и внимание.

В новогоднюю ночь будут курсировать 562 пассажирских поезда. Новый год в поезде встретят 86,5 тыс. человек, из которых более 15 тыс. — дети, — прокомментировал глава Росжелдора.

Ранее выяснилось, что большинство россиян (73%) планируют встретить Новый 2026 год дома. В то же время лишь 7% опрошенных намерены работать в праздничную ночь, среди них в основном представители профессий, требующих непрерывного присутствия на рабочем месте. В гостях праздник встретят 4% респондентов, а 3% планируют уехать в другой регион. Только 2% опрошенных выбрали нестандартные варианты празднования — например, выезд за город, посещение ресторана, поездка за границу или на курорт.

