Малолетний сын богородского маньяка сыграл решающую роль в расследовании

Несовершеннолетний сын богородского маньяка помог раскрыть преступления отца, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. Правоохранители отметили, что 46-летнего мужчину обвиняют в убийстве молодых нянь.

Благодаря профессиональной работе специалистов-психологов <…> удалось выстроить доверительный контакт с малолетним сыном обвиняемого и получить важную для следствия информацию, — подчеркнули в органах.

В ведомстве не уточнили, о какой именно информации идет речь. Следствие продолжает сбор и закрепление доказательств, также назначен ряд экспертиз.

Ранее правоохранители обнаружили тела двух девушек. По версии следствия, от действий обвиняемого могли пострадать пять женщин. В СК сообщили, что один труп нашли в компостной яме на глубине двух метров, а другой — в колодце.

В ноябре правоохранительные органы получили обращения от матери 19-летней жительницы города Королева и сестры 25-летней москвички с заявлением о безвестном исчезновении девушек. 20 ноября предполагаемый убийца был задержан.