Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 10:53

Малолетний сын богородского маньяка сыграл решающую роль в расследовании

Малолетний сын богородского маньяка помог раскрыть убийства молодых нянь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Несовершеннолетний сын богородского маньяка помог раскрыть преступления отца, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. Правоохранители отметили, что 46-летнего мужчину обвиняют в убийстве молодых нянь.

Благодаря профессиональной работе специалистов-психологов <…> удалось выстроить доверительный контакт с малолетним сыном обвиняемого и получить важную для следствия информацию, — подчеркнули в органах.

В ведомстве не уточнили, о какой именно информации идет речь. Следствие продолжает сбор и закрепление доказательств, также назначен ряд экспертиз.

Ранее правоохранители обнаружили тела двух девушек. По версии следствия, от действий обвиняемого могли пострадать пять женщин. В СК сообщили, что один труп нашли в компостной яме на глубине двух метров, а другой — в колодце.

В ноябре правоохранительные органы получили обращения от матери 19-летней жительницы города Королева и сестры 25-летней москвички с заявлением о безвестном исчезновении девушек. 20 ноября предполагаемый убийца был задержан.

Московская область
Следственный комитет
маньяки
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов подписал приказ о призыве в 2026 году
С наступлением холодов армии России стало проще находить Starlink
Терапевт назвала заболевания, которые часто обостряются на Новый год
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
В США сделали заявление насчет ответа России на атаку по резиденции Путина
В Красноярском крае началось расследование дела о хищении с предприятий
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Стало известно состояние пострадавшего при подрыве в Красногорске школьника
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.