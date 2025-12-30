Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 10:43

Солистка t.A.T.u. ответила на критику своей внешности

Певица Волкова назвала странным желание критиковать чужую внешность

Юлия Волкова Юлия Волкова Фото: АГН «Москва»
Солистка t.A.T.u Юлия Волкова назвала странным желание критиковать чужую внешность, сообщает «Леди Mail». Она отметила, что считает хейтерские комментарии забавными.

Даже забавно, что кому-то покоя не дает моя внешность. Читаю и каждый раз удивляюсь — надо же, как люди находят время, чтобы сидеть и писать гадости совершенно незнакомому человеку. И не лень же. Я очень далека от всего этого, — рассказала Волкова.

Певица отметила, что предпочитает ничего не рассказывать о личной жизни. По ее словам, прошлые романы обсуждались общественностью слишком сильно.

Ранее блогер Анастасия Решетова заявила, что хейтеры — это тоже аудитория, которая создает актив на странице. Она сообщила, что отвечает хейтерам: отдавая свою реакцию, они взамен отдают реакцию ей.

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

