Солистка t.A.T.u. ответила на критику своей внешности

Солистка t.A.T.u Юлия Волкова назвала странным желание критиковать чужую внешность, сообщает «Леди Mail». Она отметила, что считает хейтерские комментарии забавными.

Даже забавно, что кому-то покоя не дает моя внешность. Читаю и каждый раз удивляюсь — надо же, как люди находят время, чтобы сидеть и писать гадости совершенно незнакомому человеку. И не лень же. Я очень далека от всего этого, — рассказала Волкова.

Певица отметила, что предпочитает ничего не рассказывать о личной жизни. По ее словам, прошлые романы обсуждались общественностью слишком сильно.

Ранее блогер Анастасия Решетова заявила, что хейтеры — это тоже аудитория, которая создает актив на странице. Она сообщила, что отвечает хейтерам: отдавая свою реакцию, они взамен отдают реакцию ей.