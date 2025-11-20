Участница t.A.T.u. раскрыла причины распада группы

Участница группы t.A.T.u Лена Катина заявила, что ее ссора с партнером по творческому коллективу Юлией Волковой произошла из-за поведения коллеги. В интервью журналистке Алене Жигаловой она призналась, что разногласия возникли также из-за грубых публичных высказываний.

По причине некорректного поведения со стороны Юлии в отношении меня <...> наше дальнейшее сотрудничество стало абсолютно невозможным. <...> Юля поставила мне ультиматум. Она отказалась продолжать со мной сотрудничество, если я не подчинюсь ей и ее команде во всех вопросах, касающихся творчества, — сказала Катина.

Она добавила, что, возможно, на ситуацию повлияли и другие факторы. Катина допустила, что у коллеги мог произойти «какой-то срыв».

Ранее участницы группы t.A.T.u. впервые за 15 лет выступили вместе на московской сцене в концертном зале Tau. Катина объясняла воссоединение коллектива постоянными запросами поклонников и сохраняющейся популярностью творческого наследия дуэта. Она отметила, что их композиции продолжают находить отклик у аудитории, включая молодое поколение.