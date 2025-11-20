Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 16:34

Участница t.A.T.u. раскрыла причины распада группы

Лена Катина: распад группы t.A.T.u. произошел из-за поведения Юлии Волковой

Лена Катина Лена Катина Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Участница группы t.A.T.u Лена Катина заявила, что ее ссора с партнером по творческому коллективу Юлией Волковой произошла из-за поведения коллеги. В интервью журналистке Алене Жигаловой она призналась, что разногласия возникли также из-за грубых публичных высказываний.

По причине некорректного поведения со стороны Юлии в отношении меня <...> наше дальнейшее сотрудничество стало абсолютно невозможным. <...> Юля поставила мне ультиматум. Она отказалась продолжать со мной сотрудничество, если я не подчинюсь ей и ее команде во всех вопросах, касающихся творчества, — сказала Катина.

Она добавила, что, возможно, на ситуацию повлияли и другие факторы. Катина допустила, что у коллеги мог произойти «какой-то срыв».

Ранее участницы группы t.A.T.u. впервые за 15 лет выступили вместе на московской сцене в концертном зале Tau. Катина объясняла воссоединение коллектива постоянными запросами поклонников и сохраняющейся популярностью творческого наследия дуэта. Она отметила, что их композиции продолжают находить отклик у аудитории, включая молодое поколение.

Лена Катина
Юлия Волкова
t.A.T.u.
группы
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист ответила, на сколько может подорожать электроника из-за техсбора
Захарова резко ответила на слова Каллас о помощи Украине
Участники ММФ БРИКС из Сенегала поделились ожиданиями от форума
Известный преступник-каннибал вышел на свободу на 50 лет раньше
Логистическая катастрофа ВСУ, провал в ДНР: новости СВО к вечеру 20 ноября
Госдума приняла закон об изменении НДС в России с 2026 года
Захарова вступилась за военкора после инцидента в Армении
Подросток убил отца кувалдой и рассказал об этом родственникам
На Украине раскрыли, с кем Зеленский встретился в Киеве
Названо число конфискованных автомобилей, которые отправили на СВО
Раскрыты шансы Залужного стать президентом Украины
Переезд в США, возвращение в эфир, долг за капремонт: как живет Юлий Гусман
Медуза-убийца: россияне привезут домой из Малайзии прах своего сына
На Украине раскрыли детали законспирированной жизни Миндича
Россиянку оштрафовали за публикацию гадальной карты
Лукашенко поручил МТЗ создать лучший в мире супертрактор
Раскрыто, о чем ЕС попросит Россию после завершения конфликта на Украине
Бывшая жена известного футболиста требует от него 6 млн рублей
«Повторит судьбу Ефремова»: адвокат высказался о нарушениях Кокорина
«Мы создали модель»: как на ММФ БРИКС формируют локальный культурный код
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.