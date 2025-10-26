Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 14:31

Группа t.A.T.u. дала концерт впервые за 15 лет

В Москве впервые за 15 лет состоялся концерт группы t.A.T.u.

Солистки группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Елена Катина во время концерта Солистки группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Елена Катина во время концерта Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

24 октября участницы музыкальной группы t.A.T.u. впервые за последние 15 лет вновь вышли на сцену в Москве, передают «Известия». Выступление состоялось в концертном зале Tau.

Участница группы Лена Катина объяснила, что причиной воссоединения коллектива стали многочисленные письма от фанатов и неизменная популярность творчества t.A.T.u. По ее словам, их песни до сих пор остаются востребованными, особенно среди молодежи. Юлия Волкова, вторая исполнительница в группе, обратила внимание на тенденцию к воссоединению западных музыкальных коллективов и объяснила текущий всплеск популярности музыки прошлых десятилетий ностальгией слушателей.

Поп-группа t.A.T.u. возникла в 1999 году. Этот дуэт быстро завоевал популярность по всему миру. В 2003 году t.A.T.u. выступила на музыкальном конкурсе «Евровидение», где заняла третье место. Официально группа распалась в 2011 году. Однако в 2022 году бывшие участницы воссоединились и выступили в Минске на фестивале Ovion, который проходил на стадионе «Динамо».

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев высказал предположение о недолговечности воссоединения группы. По его мнению, возвращение Волковой и Катиной на сцену обусловлено финансовыми интересами и их сотрудничество продлится лишь до первой серьезной ссоры. Несмотря на отдельные совместные выступления в прошлом, именно внутренние конфликты привели к прекращению их совместной работы, что может повториться и в будущем.

