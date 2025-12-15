Новый год-2026
Суд признал группу Pussy Riot экстремистской организацией

Панк-группа Pussy Riot
Панк-группа Pussy Riot была признана экстремистской организацией решением Тверского суда Москвы, сообщил ТАСС адвокат Леонид Соловьев, представляющий интересы коллектива. Он пояснил, что суд удовлетворил соответствующий иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Решение вступает в законную силу немедленно. Соловьев добавил, что будет обжаловать вердикт.

Суд постановил исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворить. Признать панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией, — заявил адвокат.

Ранее суд в городе Каменск-Уральский назначил первый в России административный штраф за поиск в интернете материалов, включенных в перечень экстремистских. Суд постановил оштрафовать местного жителя Сергея Глухих на 3000 рублей. Было установлено, что обвиняемый, находясь в общественном транспорте, со своего мобильного телефона осуществлял поиск информации, признанной экстремистской.

До этого у бывшего мэра Нижнекамска Рамиля Муллина во время обысков была обнаружена литература, запрещенная к распространению и признанная в России экстремистской. Экс-чиновник был задержан по подозрению в мошенничестве с денежными средствами, собранными для участников специальной военной операции. Ему также инкриминируется превышение должностных полномочий.

