10 декабря 2025 в 16:26

В России вынесли первый в истории штраф за поиск экстремистских материалов

Суд оштрафовал жителя Свердловской области за поиск экстремистских материалов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Первый в России административный штраф за поиск в интернете материалов, признанных экстремистскими, назначил мировой суд Каменска-Уральского, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области. По решению инстанции, местный житель Сергей Глухих оштрафован на три тысячи рублей.

Постановлением мирового судьи Сергей Глухих признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере трех тысяч рублей, — сказано в сообщении.

Суд установил, что обвиняемый, находясь в автобусе, со своего телефона искал информацию, внесенную в перечень экстремистских материалов. Отмечается, что постановление в законную силу еще не вступило и его можно обжаловать.

Ранее юрист Сергей Барсуков заявлял, что данное дело было возбуждено за то, что молодой человек утром 24 сентября случайно наткнулся на статьи об «Азове» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и «Русском добровольческом корпусе» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Оператор связи передал информацию о просмотре в ФСБ.

